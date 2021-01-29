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29 января 2021 года 10:43
Продэмбарго смягчило удар пандемии по российской торговле
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Сергей Карпухин/ТАСС
29 января. FINMARKET.RU - Продуктовое эмбарго, введенное в 2014 г., смягчило негативное влияние COVID-19 на цепочки поставок российских розничных сетей. К такому выводу пришли эксперты международной компании по оказанию профессиональных услуг Alvarez & Marsal в ходе опроса крупнейших европейских и российских ритейлеров, пишут "Ведомости". Как подчеркивается в отчете Alvarez & Marsal, пандемия довольно серьезно повлияла на международную торговлю. Примерно 55% европейских ритейлеров заявили, что провели в 2020 г. диверсификацию поставщиков. Более 60% сократили или собираются сократить ассортимент. Для 69% игроков стал актуальным вопрос увеличения доли локальных поставщиков или поставщиков из соседних государств. Но в России ничего этого не было: большинство ритейлеров в 2020 г. не меняли поставщиков и не сокращали ассортимент, разве что увеличили запасы по сравнению с 2019 г. Аналогичной стратегии они планируют придерживаться и в 2021 г. И именно продуктовое эмбарго стало ключевым фактором, позволившим розничной торговле пройти через коронакризис без серьезных потрясений. Продовольственные санкции изменили структуру стран - поставщиков продуктов в Россию и создали искусственный спрос на отечественные продукты. Если бы 6 лет назад в связи с санкционной войной не начался процесс активного импортозамещения в продовольственной сфере, пустые полки в магазинах могли стать реальностью, согласны эксперты. Но продовольственный сектор и ритейл практически не останавливались и продолжали функционировать во время карантина. Как отмечают эксперты, российский рынок оказался более подготовленным к проблемам 2020 г., поскольку был "вакцинирован" многочисленными экономическими санкциями".
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Ключевые слова: РФ, торговля, продэмбарго, пандемия
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