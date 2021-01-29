Продэмбарго смягчило удар пандемии по российской торговле

29 января. FINMARKET.RU - Продуктовое эмбарго, введенное в 2014 г., смягчило негативное влияние COVID-19 на цепочки поставок российских розничных сетей. К такому выводу пришли эксперты международной компании по оказанию профессиональных услуг Alvarez & Marsal в ходе опроса крупнейших европейских и российских ритейлеров, пишут "Ведомости"

Как подчеркивается в отчете Alvarez & Marsal,довольно серьезно повлияла на международную торговлю. Примерно 55% европейских ритейлеров заявили, что провели в 2020 г. диверсификацию поставщиков. Более 60% сократили или собираются сократить ассортимент. Для 69% игроков стал актуальным вопрос увеличения доли локальных поставщиков или поставщиков из соседних государств.

Но в России ничего этого не было: большинство ритейлеров в 2020 г. не меняли поставщиков и не сокращали ассортимент, разве что увеличили запасы по сравнению с 2019 г. Аналогичной стратегии они планируют придерживаться и в 2021 г.

И именно продуктовое эмбарго стало ключевым фактором, позволившим розничной торговле пройти через коронакризис без серьезных потрясений. Продовольственные санкции изменили структуру стран - поставщиков продуктов в Россию и создали искусственный спрос на отечественные продукты.

Если бы 6 лет назад в связи с санкционной войной не начался процесс активного импортозамещения в продовольственной сфере, пустые полки в магазинах могли стать реальностью, согласны эксперты.

Но продовольственный сектор и ритейл практически не останавливались и продолжали функционировать во время карантина.

Как отмечают эксперты, российский рынок оказался более подготовленным к проблемам 2020 г., поскольку был "вакцинирован" многочисленными экономическими санкциями".