В РФ хотят повысить эффективность госпрограмм

29 января. FINMARKET.RU - Правительство приступает к обсуждению реформирования управления госпрограммами - Минэкономразвития внесло в Белый дом предложения по их синхронизации с нацпроектами, повышению гибкости и эффективности, пишет "Коммерсант"

Количество показателей программ планируется сократить, в них будут "погружены" ориентиры национальных целей и единого плана по их достижению.

Планируется распространить принцип проектного управления на все программы (он был апробирован на пяти пилотных программах еще при реализации приоритетных проектов 2016-2018 годов). Сами программы будут разделены на проектную часть (достижение конкретных результатов в рамках федеральных и ведомственных проектов) и процессную (постоянные мероприятия).

Меняется и модель управления госпрограммами. Предлагается определить кураторов - профильных вице-премьеров, которые будут формировать управляющие советы госпрограмм. В Минэкономразвития поясняют, что это позволит оперативнее принимать решения - в частности, за счет возможности на уровне вице-премьера "перебрасывать" средства между структурными элементами

Для приведения госпрограмм в соответствие с наццелями министерство уже начинает "обкатывать" новый подход: опубликованы проекты изменений в госпрограммы "Развитие внешнеэкономической деятельности" и "Экономическое развитие и инновационная экономика". Ими, в частности, меняется содержательная часть программ.

В Счетной палате отмечают, что синхронизация обновленных программ с единым планом и оценка их эффективности будут проанализированы и оценены после поступления проектов Минэкономразвития.