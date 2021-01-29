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29 января 2021 года 09:05

В РФ хотят повысить эффективность госпрограмм

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Сергей Бобылев/ТАСС
Сергей Бобылев/ТАСС
29 января. FINMARKET.RU - Правительство приступает к обсуждению реформирования управления госпрограммами - Минэкономразвития внесло в Белый дом предложения по их синхронизации с нацпроектами, повышению гибкости и эффективности, пишет "Коммерсант".

Количество показателей программ планируется сократить, в них будут "погружены" ориентиры национальных целей и единого плана по их достижению.

Планируется распространить принцип проектного управления на все программы (он был апробирован на пяти пилотных программах еще при реализации приоритетных проектов 2016-2018 годов). Сами программы будут разделены на проектную часть (достижение конкретных результатов в рамках федеральных и ведомственных проектов) и процессную (постоянные мероприятия).

Меняется и модель управления госпрограммами. Предлагается определить кураторов - профильных вице-премьеров, которые будут формировать управляющие советы госпрограмм. В Минэкономразвития поясняют, что это позволит оперативнее принимать решения - в частности, за счет возможности на уровне вице-премьера "перебрасывать" средства между структурными элементами госпрограммы.

Для приведения госпрограмм в соответствие с наццелями министерство уже начинает "обкатывать" новый подход: опубликованы проекты изменений в госпрограммы "Развитие внешнеэкономической деятельности" и "Экономическое развитие и инновационная экономика". Ими, в частности, меняется содержательная часть программ.

В Счетной палате отмечают, что синхронизация обновленных программ с единым планом и оценка их эффективности будут проанализированы и оценены после поступления проектов Минэкономразвития.


Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова:    РФ,  госпрограммы,  эффективность

 
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