Переход на электронный документооборот продлят до конца июля

29 января. FINMARKET.RU -по переходу вна цифровой кадровый, который должен был завершиться 31 марта, продлят на 4 месяца - до конца июля 2021 года. Об этом говорится в докладе Минтруда о предварительных итогах его проведения, пишут "Известия"

Пилотный проект по переводу кадрового документооборота в электронный вид стартовал в России 1 апреля 2020 года. До 30 ноября в эксперименте принимал участие 171 работодатель, а с декабря их число увеличилось до 381. Главным образом это крупные предприятия в сферах торговли, права и бухучета, совокупное число их сотрудников составляет 932 тыс. человек. При переходе на электронный документооборот большинство из них (58%) задействовали собственную информационную систему, а по 21% - портал "Работа в России" и оба вида систем.

Согласно промежуточным итогам эксперимента, цифровой документооборот оказался востребованным у бизнеса, а также действенным с точки зрения сокращения издержек. Однако Минтруд признал, что отработать технологию, которая позволит сделать проект массовым, не удалось. Был выявлен ряд существенных проблем.

"Эти проблемы выступают серьезным препятствием на пути внедрения эффективного электронного кадрового документооборота, так как работодатель может столкнуться с ситуацией, при которой не сможет подтвердить юридическую значимость подписанного документа", - отмечается в докладе.

Ряд сложностей был связан с порталом "Работа в России". Оказалось, что он не предлагает понятный механизм увольнения сотрудника - функционал предусматривает только прием на работу и ведение текущей документации. Кроме того, ресурс не дает возможности разделять полномочия кадровых менеджеров в зависимости от должности и подключать персонал на аутсорсе.

В связи с этим Минтруд счел целесообразным продлить действие эксперимента до 31 июля и дать компаниям возможность продолжить вести электронный кадровый документооборот и после его окончания. Эти меры позволят скорректировать возникшие трудности, уверены в министерстве.

"Сегодня мы видим перед собой два блока задач: проведение технологических доработок, в том числе в системе "Работа в России", а также внесение правок в Трудовой кодекс, чтобы дать компаниям обеспечить "бесшовный" переход от экспериментального ведения кадрового документооборота в электронном виде к постоянному ведению кадровых дел в таком формате", - заявили в Минтруде.