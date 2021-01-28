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28 января 2021 года 11:35
Льготную ипотеку можно продлить в регионах с неактивным жилстроительством - Аксаков
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Василий Александров/ТАСС
28 января. FINMARKET.RU - Программу льготного ипотечного кредитования можно продлить в некоторых регионах, где жилищное строительство развивается неактивно, считает председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. "Сейчас идут дискуссии по этому поводу: продлевать льготную ипотеку, не продлевать. Я являюсь сторонником продления, но не для всех регионов. Считаю, что льготная ипотека должна продолжить свое действие в тех регионах, где мы хотели бы, чтобы активно развивалось строительное производство. Это, прежде всего, депрессивные регионы, те, которые имеют меньшую бюджетную обеспеченность. Таким образом, мы могли бы простимулировать как раз стройку в этих регионах, там она не так быстро развивается, как в Москве, Московской области, других мегаполисах", - сообщил Аксаков на конференции Ассоциации банков России "Разморозка финансового сектора после пандемии: регулирование и точки роста". Программа льготной ипотеки на новостройки по ставке до 6,5% годовых заработала в разгар антиковидных ограничений в середине апреля 2020 года и должна была завершиться 1 ноября. В конце октября программа была продлена до 1 июля 2021 года. Кредитный лимит по программе составляет 12 млн рублей в московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, и 6 млн рублей - в других регионах. Первоначальный взнос составляет 15%. Как сообщалось ранее, совещание у президента РФ Владимира Путина по вопросу продления программы льготной ипотеки завершилось компромиссом. ЦБ согласился на повторную пролонгацию программы, но при условии ее модификации, сообщили "Интерфаксу" на прошлой неделе источники, знакомые с ситуацией. Согласно позиции регулятора, после 2021 года возможны только точечные программы поддержки льготного кредитования в сегменте жилищного строительства. Так, программа может быть продлена не для всех регионов - там, где цены на жилье выросли особенно сильно, с 1 июля льготная ипотека будет свернута. Один из собеседников агентства назвал среди таких регионов Москву, Петербург и Краснодарский край. Замминистра финансов РФ Алексей Моисеев в среду заявил, что какой бы вариант продления этой программы не был выбран, важно не допустить дальнейшего роста цен на жилье. "Я бы детали не хотел обсуждать, но у нас на самом деле рост в колоссальном количестве регионов. (. . .) Получается, что бюджетное стимулирование идет не гражданам, а застройщикам. Это нас, конечно, расстраивает. Поэтому в любом случае мы считаем, что любое решение должно будет сопровождаться мерами по недопущению дальнейшего роста цен", - сообщил он. По его словам, окончательное решение о продлении программы примет президент РФ.
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