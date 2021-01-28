Доход, потерянный при переходе в НПФ, можно будет вернуть

28 января. FINMARKET.RU - Граждане смогут вернуть инвестиционный доход с пенсии, потерянный при незаконном переводе их накоплений из одного фонда в другой. Минтруд разработал поправки в федеральные законы "О негосударственных пенсионных фондах" и "Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в РФ", согласно которым пенсионные фонды будут обязаны восстанавливать финансовые потери гражданам, если суд признает перевод средств и заключение нового договора незаконными, пишут "Известия"

Согласно пояснительной записке к законопроекту, речь идет о переводе пенсионных средств из ПФР или негосударственного пенсионного фонда (НПФ) в другой. Если он будет досрочным (ранее чем через 5 лет), то, согласно действующему законодательству, гражданин теряет деньги, которые он мог получить в результате инвестирования его пенсии. Они попадут в резерв по обязательному пенсионному страхованию фонда.

Однако если новый договор по каким-либо причинам будет признан судом недействительным, то Минтруд предлагает обязать нового страховщика вернуть предыдущему незаконно переведенные средства пенсионных накоплений. При этом первый пенсионный фонд, удержавший инвестдоход в своем резерве, должен будет восстановить его на счете застрахованного лица.

Сейчас суд может признать договор об обязательном пенсионном страховании недействительным, но это не гарантирует возвращения инвестдохода. Так что за счет поправок Минтруд рассчитывает устранить этот пробел в законодательстве.

Поправки могут внести в правительство в сентябре, а в Госдуму - в декабре 2021 года.

Инициативу одобряют в профильном комитете Госдумы по труду, отмечая, что россияне потеряли миллиарды рублей при смене фонда. Документ также поддерживают в ЦБ, Минэкономразвития и ПФР. Игроки рынка выступают за принятие поправок, но указывают, что предложение трудно назвать актуальным.