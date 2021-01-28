Потери инфраструктурных отраслей приближаются к 2 трлн руб.

28 января. FINMARKET.RU -инфраструктурных отраслейв результате пандемии коронавируса в 2020 году составили 1,93 трлн руб., или порядка 12,8% годовой выручки, оценивает InfraOne Research.

Более половины потерь пришлось на период первой волны заболеваний: несмотря на то что вторая оказалась значительно сильнее, власти, пишут эксперты, не стали вводить столь строгие ограничительные меры. В результате среднемесячные потери выручки компаний сектора оказались в 2,5 раза меньше, отмечает InfraOne. Тем не менее с октября по декабрь суммарные потери составили 388 млрд руб. Январские потери InfraOne оценивает в 124 млрд руб., пишет "Коммерсант"

Наиболее пострадавшей оказалась транспортная инфраструктура. За год ее потери превысили 1,27 трлн руб. Более половины суммы приходится на авиацию, где компании потеряли в среднем 42-43% годовой выручки: более 600 млрд руб., по расчетам InfraOne, составили потери авиакомпаний, еще 113 млрд руб.- аэропортов. Недополученная выручка железнодорожного транспорта составила 144,3 млрд руб., прежде всего за счет пассажирского сегмента.

Из-за снижения объема перевозок заметно пострадал грузовой автотранспорт, потери которого составили 129,9 млрд руб. Уменьшение пассажиропотока из-за весенней самоизоляции и ограничения социальной активности в осенне-зимний период привели к потерям выручки городского транспорта: такси (125,9 млрд руб.), городского наземного транспорта (83,4 млрд руб.) и каршеринга (6,4 млрд руб.).

Однако с точки зрения доли в выручке больше всего пострадала социальная инфраструктура (утратила 35% дохода против 18,4% у транспорта) и прежде всего объекты культуры и спорта, недосчитавшиеся 59-64% доходов.

Энергетика и коммунальный сектор потеряли меньше: их выручка снизилась на 3% и 10% соответственно.

В 2021 году, рассчитывает InfraOne Research, потери инфраструктурного сектора будут зависеть от темпов вакцинации и преодоления пандемии.