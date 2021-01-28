Система быстрых платежей набирает обороты

28 января. FINMARKET.RU - За 2 года функционирования системы быстрых платежейроссияне перевели с ее помощью триллион рублей, заявили "Известиям" в регуляторе.

Система быстрых платежей (СБП) была запущена ровно 2 года назад - 28 января. С того момента системой воспользовались свыше 15 млн банковских клиентов: за последний год их число выросло в 15 раз, подсчитали в Центробанке. За всё время работы сервиса пользователи провели более 139 млн операций на сумму около 1 трлн руб. Только за 2020 год эти показатели выросли в 18 и 14 раз соответственно. В Банке России добавили, что за этот период доля переводов черезсреди всех межбанковских перечислений физлиц увеличилась с 1,4% до 15%.

К СБП уже подключилось 211 финансовых организаций, сообщили "Известиям" в Национальной системе платежных карт (НСПК - клиринговый центр сервиса). В крупнейших российских банках подтвердили, что видят интерес к СБП у своих клиентов.

В нынешнем году кредитные организации планируют дополнить сервис возможностью "вытягивать" деньги на свой счет, например, если клиент чаще использует приложение одной кредитной организации, а зарплату получает в другой.

Показатели перечислений через СБП в адрес юрлиц - оплаты товаров и услуг - значительно скромнее: с момента запуска этого сервиса 1 сентября 2019 года проведено 900 тыс. операций на сумму 5 млрд руб., сообщили в ЦБ. По данным НСПК, 27 финансовых организаций предоставляют клиентам возможность оплаты по QR-коду. Такой функционал реализован в 69 тыс. торговых точек.

По требованиям ЦБ, к 1 апреля 2022 года технологию должны запустить все банки с универсальной лицензией.

Тарифы, установленные в СБП, в разы выгоднее эквайринговых комиссий за прием безналичных платежей. Ритейл верит, что сервис ЦБ в перспективе станет полноценной альтернативой платежным терминалам, заявил "Известиям" президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов. Он пояснил, что пока оплату с помощью системы подключили не все банки, а значит, не все россияне через свои приложения могут отсканировать QR-код и отправить деньги продавцу.

Второй затрудняющий работу СБП фактор - нехватка сценариев. Покупки в интернете в основном делаются со смартфона, и пользователю просто нечем отсканировать QR на экране, объяснил Соколов. Бизнесу нужна оплата по сценарию подписки, который позволит не подтверждать операцию каждый раз.

Помимо развития оплат по QR-кодам в 2021 году ряд банков планирует работать над сервисом переводов от юрлиц гражданам через СБП - в том числе для начисления зарплаты по номеру телефона. Среди других планов - организация расчетов между юрлицами, а также между физлицами и государством (например, перевод пенсионных накоплений).