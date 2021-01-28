.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
28 января 2021 года 09:05
Система быстрых платежей набирает обороты
|0
Валерий Шарифулин/ТАСС
28 января. FINMARKET.RU - За 2 года функционирования системы быстрых платежей ЦБ россияне перевели с ее помощью триллион рублей, заявили "Известиям" в регуляторе. Система быстрых платежей (СБП) была запущена ровно 2 года назад - 28 января. С того момента системой воспользовались свыше 15 млн банковских клиентов: за последний год их число выросло в 15 раз, подсчитали в Центробанке. За всё время работы сервиса пользователи провели более 139 млн операций на сумму около 1 трлн руб. Только за 2020 год эти показатели выросли в 18 и 14 раз соответственно. В Банке России добавили, что за этот период доля переводов через СБП среди всех межбанковских перечислений физлиц увеличилась с 1,4% до 15%. К СБП уже подключилось 211 финансовых организаций, сообщили "Известиям" в Национальной системе платежных карт (НСПК - клиринговый центр сервиса). В крупнейших российских банках подтвердили, что видят интерес к СБП у своих клиентов. В нынешнем году кредитные организации планируют дополнить сервис возможностью "вытягивать" деньги на свой счет, например, если клиент чаще использует приложение одной кредитной организации, а зарплату получает в другой. Показатели перечислений через СБП в адрес юрлиц - оплаты товаров и услуг - значительно скромнее: с момента запуска этого сервиса 1 сентября 2019 года проведено 900 тыс. операций на сумму 5 млрд руб., сообщили в ЦБ. По данным НСПК, 27 финансовых организаций предоставляют клиентам возможность оплаты по QR-коду. Такой функционал реализован в 69 тыс. торговых точек. По требованиям ЦБ, к 1 апреля 2022 года технологию должны запустить все банки с универсальной лицензией. Тарифы, установленные в СБП, в разы выгоднее эквайринговых комиссий за прием безналичных платежей. Ритейл верит, что сервис ЦБ в перспективе станет полноценной альтернативой платежным терминалам, заявил "Известиям" президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов. Он пояснил, что пока оплату с помощью системы подключили не все банки, а значит, не все россияне через свои приложения могут отсканировать QR-код и отправить деньги продавцу. Второй затрудняющий работу СБП фактор - нехватка сценариев. Покупки в интернете в основном делаются со смартфона, и пользователю просто нечем отсканировать QR на экране, объяснил Соколов. Бизнесу нужна оплата по сценарию подписки, который позволит не подтверждать операцию каждый раз. Помимо развития оплат по QR-кодам в 2021 году ряд банков планирует работать над сервисом переводов от юрлиц гражданам через СБП - в том числе для начисления зарплаты по номеру телефона. Среди других планов - организация расчетов между юрлицами, а также между физлицами и государством (например, перевод пенсионных накоплений).
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.