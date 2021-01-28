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28 января 2021 года 08:30
Арбитражные управляющие критикуют законопроект о банкротстве
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YAY/TACC
28 января. FINMARKET.RU - Объединение арбитражных управляющих выступило с критикой проекта Минэкономразвития о масштабной реформе банкротства, пишет "Коммерсант" 22 января Национальный союз профессионалов антикризисного управления (НСПАУ, нацобъединение, куда входит более 50% саморегулируемых организаций АУ) направил замглавы Минэкономразвития Илье Торосову замечания к поправкам министерства к закону о банкротстве, касающиеся в том числе и работы управляющих. Часть претензий союза совпадает с высказанными ранее ГПУ, которые так и не были устранены. По мнению арбитражных управляющих, доработанные в январе поправки не учитывают всех замечаний государственно-правового управления (ГПУ) президента, подвергают риску независимость АУ и в предлагаемом виде могут лишь "дестабилизировать экономику страны", а также "уничтожить саморегулирование арбитражного управления". Так, арбитражные управляющие недовольны внедрением системы баллов, влияющих на отбор АУ для участия в банкротном деле. Критикуют в союзе и замену ежемесячных выплат вознаграждения АУ на разовую после завершения процедуры. Недовольно нацобъединение и предложением передать его полномочия по разработке стандартов деятельности управляющих Минэкономразвития: оно "противоречит концепции саморегулирования и механизму "регуляторной гильотины". Не согласен НСПАУ и с возможностью выплат одному кредитору объема всего компфонда СРО (сейчас лимит - 50%) - фонд будет исчерпан и СРО окажется под угрозой ликвидации. С этим тесно связана и проблема страхования ответственности АУ (фонд не компенсирует все убытки) - ее поправки не затрагивают. Союз предлагает сделать страхование ответственности АУ обязательным с регулируемыми тарифами. Опрошенные "Ъ" банкротные специалисты по-разному оценивают критику НСПАУ.
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