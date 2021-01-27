Российской электронике прогнозируют подорожание

27 января. FINMARKET.RU -на электронику российского производства могут вырасти на 20–50%, сообщили в опрощенных "Известиям" компаниях. Основной вклад в образование дефицита микросхем внесли мировые лидеры рынка потребительской электроники, отметил генеральный директор GS Nanotech Олег Ким. Столкнувшись с признаками нехватки компонентов во время первой волны пандемии коронавируса, крупнейшие компании бросились увеличивать заказы на различные детали (в первую очередь чипы) на фабриках по производству полупроводников, пояснил он. Так вендоры старались обеспечить себе профицит компонентов для удовлетворения спроса на смартфоны, планшеты, ноутбуки и компьютеры. В 2020 году спрос на эти категории товаров только рос, поскольку многие люди были вынуждены организовать работу и учебу дома. "Возникшее из-за этого лавинообразное увеличение заказов стало основной причиной дефицита компонентов", — считает Ким.

Также на ситуацию повлияла и торговая война США и Китая, полагает генеральный директор Mobile Inform Group (изготовитель смартфонов и планшетов MIG) Константин Манцветов. "Заблокировав продажу чипов от той же Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (один из ведущих мировых изготовителей) для крупнейших полугосударственных компаний Китая, США вынудили таких гигантов, как Huawei и ZTE, закупать сырье про запас со сроком аж на один-два года, чтобы снизить риски", — сказал Манцветов.

В итоге производители компонентов не успевают удовлетворить спрос всех заказчиков, даже работая на всю мощность. В декабре прошлого года крупнейшие фабрики Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) и United Microelectronics Corp. (UMC) рапортовали о полной загрузке на первый и второй кварталы 2021 года. Работа некоторых линий распланирована на все 12 месяцев.

При этом объемы закупок микросхем у российских компаний пренебрежительно малы относительно крупнейших глобальных корпораций, уточнил исполнительный директор Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) Иван Покровский. — Достаточно сказать, что годовой объем закупок компонентов крупнейших российских производителей оборудования отличается от лидеров мирового рынка более чем на три порядка, — сказал эксперт.

Таким образом, российские разработчики и производители электроники сталкиваются с задержками в поставках комплектующих, и реализация их проектов задерживается. Последнее может быть чревато многомиллионными неустойками, указал Иван Покровский. Проблема касается сотен отечественных компаний, уточнил он.