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27 января 2021 года 09:59

России не стоит опасаться дефицита продуктов

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Антон Новодережкин/ТАСС
Антон Новодережкин/ТАСС
27 января. FINMARKET.RU - Дефицита продуктов в России не ожидается. И сдерживание цен не может это спровоцировать, уверены эксперты. Кроме того, за ситуацией следят федеральные органы власти - от Минсельхоза до Федеральной антимонопольной службы (ФАС), пишет "Российская газета".

ФАС усилила контроль за ценами на социально значимые продукты, сообщили в ведомстве. Факты повышения цен ведомство совместно с прокуратурой проверяет как в оптовом звене, так и в рознице. В декабре 2020 года проверки были проведены в нескольких регионах.

По данным СМИ, к регулированию цен на продукты может подключиться и Федеральная налоговая служба - ФНС запросила у отдельных пищевых предприятий прогнозы по ценам до конца года. Речь идет о мясе, рыбе, молочных продуктах, сахаре, хлебе, крупах и т.д.

Предпринятых правительством мер по стабилизации цен на отдельные продукты достаточно, считают в Минсельхозе. Так, соглашения по фиксации цен на подсолнечное масло и сахар, которые были подписаны в декабре 2020 года между производителями и торговыми сетями, соблюдаются в полной мере, заявил в Совете Федерации глава ФАС Максим Шаскольский.

В Минсельхозе напоминают: Россия обеспечивает внутренние потребности по всем социально значимым продуктам своими силами. Поводов опасаться дефицита каких-либо товаров нет. Ранее такое мнение высказали в Счетной палате.


Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова:    Россия,  продукты,  дефицит

 
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