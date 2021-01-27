России не стоит опасаться дефицита продуктов

27 января. FINMARKET.RU - Дефицита продуктов в России не ожидается. И сдерживание цен не может это спровоцировать, уверены эксперты. Кроме того, за ситуацией следят федеральные органы власти - от Минсельхоза до Федеральной антимонопольной службы (ФАС), пишет "Российская газета"

ФАС усилила контроль за ценами на социально значимые, сообщили в ведомстве. Факты повышения цен ведомство совместно с прокуратурой проверяет как в оптовом звене, так и в рознице. В декабре 2020 года проверки были проведены в нескольких регионах.

По данным СМИ, к регулированию цен на продукты может подключиться и Федеральная налоговая служба - ФНС запросила у отдельных пищевых предприятий прогнозы по ценам до конца года. Речь идет о мясе, рыбе, молочных продуктах, сахаре, хлебе, крупах и т.д.

Предпринятых правительством мер по стабилизации цен на отдельные продукты достаточно, считают в Минсельхозе. Так, соглашения по фиксации цен на подсолнечное масло и сахар, которые были подписаны в декабре 2020 года между производителями и торговыми сетями, соблюдаются в полной мере, заявил в Совете Федерации глава ФАС Максим Шаскольский.

В Минсельхозе напоминают:обеспечивает внутренние потребности по всем социально значимым продуктам своими силами. Поводов опасаться дефицита каких-либо товаров нет. Ранее такое мнение высказали в Счетной палате.