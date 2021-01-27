Переход к "новой экономике" должен сопровождаться цифровизацией и зеленым развитием - глава ЕЦБ

27 января. FINMARKET.RU - 2021 год может стать годом восстановления, однако этот процесс, вероятнее всего, будет сопровождаться очень высоким уровнем неопределенности - вплоть до того момента, когда произойдет транзит к некоей "новой экономике". С таким заявлением выступила глава Европейского центробанка Кристин Лагард на Давосском экономическом форуме, который впервые проходит в онлайн-формате. Как отметила Лагард, из-за новой волны локдаунов, прокатившейся по Европе, переход к восстановлению экономики может затянуться, пишут "Ведомости"

При этом глава ЕЦБ подчеркнула, что переход к "новой экономике" среди прочего должен сопровождаться цифровизацией и зеленым развитием. Российские эксперты считают этот тезис излишне абстрактным. "Вклад цифровизации в экономическое развитие пока не совсем понятен, - отмечает главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев. - Ведь, по сути, она лишь снижает транзакционные издержки бизнеса, во многом связанные с управлением предприятиями, поиском информации и заключением контрактов, но помимо этого вряд ли способна на что-то существенно повлиять". В целом цифровизация - явление не отраслевое, поэтому структурно изменить существующую экономическую систему она не способна, уверен ученый.

С другой стороны, даже если цифровизация и может стать одним из локомотивов транзита к "новой экономике", ее развитие приведет к еще большему расслоению между развитыми и развивающимися странами, считает профессор факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Владимир Зуев. Проблема в том, что богатые и бедные страны существенно отличаются по уровню доступа к цифровым технологиям. Об этой проблеме на Давосском форуме рассуждала вице-председатель Mastercard Энн Кернс, говоря о необходимости устранить подобные барьеры для развивающихся экономик. Однако вряд ли кто-то всерьез рассчитывает, что богатые страны добровольно откажутся от такого преимущества.

Что касается развивающихся стран, то, учитывая объективные экономические показатели развитых стран - высокую долговую нагрузку и дефицитные бюджеты, - на помощь к ним никто не придет и свои проблемы они должны решать самостоятельно, уверен Васильев. При этом собственные ресурсы развивающихся стран для решения скопившихся проблем весьма ограниченны.