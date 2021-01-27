Абонентов предложено информировать о цене звонков в другие регионы

27 января. FINMARKET.RU - Сотовых операторов предлагается обязать до момента телефонного соединения информировать абонента о дополнительной плате при звонках на мобильные номера других регионов, следует из законопроекта, рекомендованного комитетом Госдумы по связи и IT к принятию в первом чтении 26 января, пишет "Коммерсант"

Мобильные операторы не могут взимать плату за входящие звонки при поездках по стране, включая Крым, с 1 июня 2019 года. Ранее они брали такую плату в рамках национального роуминга. Но хотя входящие при поездках по России действительно бесплатны, исходящие на номера других регионов оплачиваются отдельно по повышенному тарифу, указывают депутаты в пояснительной записке.

Например, если абонент с московской сим-картой уезжает в Санкт-Петербург и звонит оттуда на другой московский номер, звонок будет оплачиваться по повышенному тарифу, даже если вызываемый абонент находится в Петербурге.

С этим часто сталкиваются, например, пожилые граждане, которые не могут разобраться в тарифах, указывают депутаты. Они предлагают обязать операторов подключить текстовые, цветовые или любые другие уведомления о входящих, исходящих или пропущенных звонках с региональных номеров. Бюджетных расходов на это не потребуется, следует из проекта.

Операторы настаивают, что и так информируют абонентов об условиях оказания услуг. Новые требования могут стоить каждой компании десятки миллионов рублей, которые будут заложены в тарифы, предупреждают эксперты.