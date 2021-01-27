Налоги для ресторанов и отелей могут понизить

27 января. FINMARKET.RU - Правительство изучает возможность снижения ставки НДС для рестораторов и отельеров, пишут "Известия" со ссылкой на источники. Федеральная налоговая служба (ФНС) рассчитывает, как изменение налога может отразиться на доходах бюджета и как существенно это подстегнет бизнес.

"Тестируются разные сценарии, причем не только по НДС. Базовый вариант по ставке - 10%. Но пока окончательных расчетов нет", - заявил близкий к кабмину источник. Он добавил, что ФНС анализирует общеотраслевую налоговую нагрузку и пытается рассчитать, насколько поможет понижение ставки НДС и каким оно должно быть.

По словам федерального чиновника, доклад в Минфин будет представлен в течение месяца. Концептуально ведомство эту инициативу не поддерживает, заверил другой федеральный чиновник. По мнению Минфина,и отели не относятся к числу отраслей с плачевным финансовым положением даже после пандемии. В Минэкономразвития заявили, что проработка дополнительных мер поддержки отрасли, безусловно, требуется. Министерство ведет ее в тесном диалоге с регионами. Правительство продолжает системно заниматься вопросами поддержки пострадавших отраслей, сообщили в пресс-службе кабмина.

Одна из ключевых фискальных проблем ресторанов и отелей - разбалансированность налоговой нагрузки, полагает президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров. По его словам, и для первых, и для вторых НДС - это фактически сбор с выручки. Предприятия сферы гостеприимства оказывают услуги по ставке в 20% При этом большинство поставщиков применяют 10% либо работают на "упрощенке", то есть вовсе без НДС. Это означает, что, например, ресторан не может понизить сумму уплаты НДС со своих продаж на входящий налог с закупок. Именно по этой причине предприятия сферы гостеприимства предпочитают работать на системах налогообложения, где нет этого сбора.

Ограничения, связанные с COVID-19, безусловно, оказывают негативное влияние на доходы ресторанного бизнеса, добавил руководитель направления "Налоговая политика" ЦСР Левон Айрапетян. Но то, как рестораны воспользуются послаблением по НДС, во многом зависит от стратегии и текущего состояния каждой конкретной компании, отметил он.

С одной стороны, снижение цен позволило бы привлечь больше клиентов, но сейчас у такого роста есть естественный предел, обусловленный ограничительными мерами. С другой, у компаний есть важные статьи расходов, финансировать которые в кризисный период становится особенно сложно, например зарплаты и аренда. Поэтому многие действительно могут сохранить цены на прежнем уровне, направив высвободившиеся средства на эти статьи.