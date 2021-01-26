МФО в 2020 году продали просроченных займов почти на 70 млрд руб.

26 января. FINMARKET.RU - По итогам 2020 годавыставили на открытую реализацию (без учета внутренних продаж)на общую сумму около 90 млрд руб., что на 20% больше итогов 2019 года, свидетельствуют данные в Национальной ассоциации профессиональных кол лекторских агентств (НАПКА). Это максимальный годовой объем проданных долгов МФО за все время цивилизованного существования рынка, пишет "Коммерсант"

Доля закрытых сделок в объемном выражении достигла по итогам 2020 года около 77% (69,3 млрд руб.). На долю первичных предложений приходится примерно 60 млрд руб. Средняя сумма долга находится на уровне 45 тыс. руб. против 15 тыс. руб. годом ранее, следует из данных НАПКА. Столь существенная разница объясняется выходом на рынок новых игроков и продажей ими более старой просроченной задолженности со сроком более 365 дней. Средняя цена закрытия сделки за год выросла на 1 процентный пункт - до 6%, в 2020 году, став максимальной за последние несколько лет.

Это гораздо меньше, чем объем продаваемых банками долгов. Несмотря на общую специфику долгов МФО, спрос на них присутствует в первую очередь среди профессиональных игроков кол лекторского рынка, которые понимают специфику бизнеса МФО, подчеркивают в НАПКА.

Как отмечают эксперты, в последнее время МФО становятся все более прозрачными, регулируемыми, что увеличивает интерес профессиональных коллекторов к покупке долгов микро финансистов.

Тем не менее в этом году рынок продемонстрирует снижение до 60 млрд руб., уверены в НАПКА. Но доля выкупа сохранится на высоком уровне - около 80%, а стоимость портфелей, скорее всего, будет варьироваться несущественно, в пределах 6-7%.