.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Главное
Главная   /   Главное   /   Быть или не быть дефициту товаров
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

НОВОСТИ В СЕТИ
.

26 января 2021 года 09:50

Быть или не быть дефициту товаров

 0  
Александр Рюмин/ТАСС
Александр Рюмин/ТАСС
26 января. FINMARKET.RU - Реализация мер, принятых правительством для сдерживания цен на ряд продуктов питания, может привести к их дефициту. К такому выводу пришли аналитики департамента аудита экономического развития Счетной палаты России (СП), пишут "Ведомости".

По мнению департамента, производителям может быть невыгодно продавать свою продукцию по установленным ценам, а предложенной компенсации будет недостаточно для покрытия упущенной прибыли. В этом случае они будут перенаправлять товарные потоки на экспорт или на склад в ожидании отмены заморозки цен. Кроме того, может возникнуть ажиотажный спрос на товары по сниженным ценам, а после отмены ограничений рост может возобновиться "ускоренными темпами".

Между тем меры правительства по сдерживанию роста цен дают положительный результат, отметили в СП. "Однако сделать окончательный вывод о дальнейшей эффективности сдерживающих мер можно будет после их снятия по итогам 1-го квартала 2021 г.", - подчеркнули в ведомстве.

Эксперты с выводами специалистов Счетной палаты в целом согласны. "Слишком длительное искусственное занижение цен может стать причиной локальных дефицитов, по этой причине период действия соглашения ограничен мартом 2021 г., - говорит советник президента ЦСР Елена Разумова. - Отчасти этот дефицит могут компенсировать товары-субституты, не обозначенные в соглашении: в сегодняшней ситуации это нерафинированное подсолнечное масло, масла из других культур (например, кукурузное) или сахар-рафинад, однако цены на них в рознице тоже будут расти, компенсируя потери переработчиков от фиксации цен на сахар-песок и рафинированное масло".

Такую точку зрения разделяет и член генсовета "Деловой России" Алим Бишенов. "Дальнейшее импульсивное сдерживание цен на ключевые продтовары действительно может провоцировать дефицит, но ожидать его в масштабах всей страны все же преждевременно", - говорит он.

Тем не менее Разумова считает, что пока бить тревогу по поводу роста цен на отдельные категории товаров не стоит. Напротив, в ряде случаев увеличение стоимости может привести к росту производства.

А по словам Бишенова, "для того, чтобы цены не росли, а дефицита не было, производители сырья и продуктов должны получать больше доступа к льготному кредитованию и иным видам поддержки со стороны властей, но при этом их действия по части ценообразования должны регулироваться законами рыночной экономики". При этом эксперт считает, что инфляция в этом году вряд ли превысит 5%.


Опубликовано Финмаркет
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
.
Ключевые слова:    РФ,  СП,  продукты,  дефицит,  цены

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

.
.