Быть или не быть дефициту товаров

26 января. FINMARKET.RU - Реализация мер, принятых правительством для сдерживания цен на ряд продуктов питания, может привести к их дефициту. К такому выводу пришли аналитики департамента аудита экономического развития Счетной палаты России (СП), пишут "Ведомости"

По мнению департамента, производителям может быть невыгодно продавать свою продукцию по установленным ценам, а предложенной компенсации будет недостаточно для покрытия упущенной прибыли. В этом случае они будут перенаправлять товарные потоки на экспорт или на склад в ожидании отмены заморозки цен. Кроме того, может возникнуть ажиотажный спрос на товары по сниженным ценам, а после отмены ограничений рост может возобновиться "ускоренными темпами".

Между тем меры правительства по сдерживанию роста цен дают положительный результат, отметили в. "Однако сделать окончательный вывод о дальнейшей эффективности сдерживающих мер можно будет после их снятия по итогам 1-го квартала 2021 г.", - подчеркнули в ведомстве.

Эксперты с выводами специалистов Счетной палаты в целом согласны. "Слишком длительное искусственное занижение цен может стать причиной локальных дефицитов, по этой причине период действия соглашения ограничен мартом 2021 г., - говорит советник президента ЦСР Елена Разумова. - Отчасти этотмогут компенсировать товары-субституты, не обозначенные в соглашении: в сегодняшней ситуации это нерафинированное подсолнечное масло, масла из других культур (например, кукурузное) или сахар-рафинад, однакона них в рознице тоже будут расти, компенсируя потери переработчиков от фиксации цен на сахар-песок и рафинированное масло".

Такую точку зрения разделяет и член генсовета "Деловой России" Алим Бишенов. "Дальнейшее импульсивное сдерживание цен на ключевые продтовары действительно может провоцировать дефицит, но ожидать его в масштабах всей страны все же преждевременно", - говорит он.

Тем не менее Разумова считает, что пока бить тревогу по поводу роста цен на отдельные категории товаров не стоит. Напротив, в ряде случаев увеличение стоимости может привести к росту производства.

А по словам Бишенова, "для того, чтобы цены не росли, а дефицита не было, производители сырья и продуктов должны получать больше доступа к льготному кредитованию и иным видам поддержки со стороны властей, но при этом их действия по части ценообразования должны регулироваться законами рыночной экономики". При этом эксперт считает, что инфляция в этом году вряд ли превысит 5%.