Жилищным инспекторам упростят доступ в квартиры

26 января. FINMARKET.RU - Жилищным инспекторам облегчатв квартиры россиян для проверок на предмет незаконной перепланировки. Соответствующие поправки в Жилищный кодекси отдельные законодательные акты относительно перепланировки и переустройства квартир в многоквартирных домах подготовлен Минстроем, пишут "Известия"

Сейчас документ находится на рассмотрении правительства для последующего внесения в Госдуму, сообщил газете представитель вице-премьера Марата Хуснуллина Шамиль Галимуллин.

Документ предполагает, что сотрудникам государственных жилищных инспекций (ГЖИ) упростят доступ в квартиры для проверок на предмет незаконной перепланировки, сообщил представитель вице-премьера. У ГЖИ и сейчас есть право на такие визиты.предполагает, что суды будут давать инспекторам допуск в ускоренном порядке, сказал он.

"Доступ в квартиры, как и раньше, будет возможен исключительно по решению суда. Однако в связи с тем, что проведение незаконных перепланировок может нести угрозу жизни и здоровью жильцов, принято решение ускорить процедуры проверки наличия такого рода нарушений", - подчеркнул представитель вице-премьера.

На прошлой неделе появились сообщения о начавшихся массовых проверках квартир россиян на предмет незаконных перепланировок. Но в Мосжилинспекции тогда не подтвердили эту информацию, отметив, что попасть в квартиры без судебного решения нельзя.

Документ предлагает ввести в Кодекс административного судопроизводства новый вид производства - по делам о предоставлении доступа в квартиры. Такие дела суды должны рассматривать в течение 5-ти дней, а решения по ним необходимо исполнять немедленно, следует из проекта.

В документе также определен весь процесс получения доступа в квартиры, отметила президент фонда "Институт экономики города", член общественного совета при Минстрое Надежда Косарева.

По документу, правительство будет определять перечень работ по перепланировке и переустройству помещений, а также устанавливать требования к проектам. Таким образом, появятся четкие и понятные правила на федеральном уровне. Сегодня нормы устанавливают на региональном уровне, пояснила исполнительный директор НП "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева.