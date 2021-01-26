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26 января 2021 года 09:10

Жилищным инспекторам упростят доступ в квартиры

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Максим Шеметов/ТАСС
Максим Шеметов/ТАСС
26 января. FINMARKET.RU - Жилищным инспекторам облегчат доступ в квартиры россиян для проверок на предмет незаконной перепланировки. Соответствующие поправки в Жилищный кодекс РФ и отдельные законодательные акты относительно перепланировки и переустройства квартир в многоквартирных домах подготовлен Минстроем, пишут "Известия".

Сейчас документ находится на рассмотрении правительства для последующего внесения в Госдуму, сообщил газете представитель вице-премьера Марата Хуснуллина Шамиль Галимуллин.

Документ предполагает, что сотрудникам государственных жилищных инспекций (ГЖИ) упростят доступ в квартиры для проверок на предмет незаконной перепланировки, сообщил представитель вице-премьера. У ГЖИ и сейчас есть право на такие визиты. Законопроект предполагает, что суды будут давать инспекторам допуск в ускоренном порядке, сказал он.

"Доступ в квартиры, как и раньше, будет возможен исключительно по решению суда. Однако в связи с тем, что проведение незаконных перепланировок может нести угрозу жизни и здоровью жильцов, принято решение ускорить процедуры проверки наличия такого рода нарушений", - подчеркнул представитель вице-премьера.

На прошлой неделе появились сообщения о начавшихся массовых проверках квартир россиян на предмет незаконных перепланировок. Но в Мосжилинспекции тогда не подтвердили эту информацию, отметив, что попасть в квартиры без судебного решения нельзя.

Документ предлагает ввести в Кодекс административного судопроизводства новый вид производства - по делам о предоставлении доступа в квартиры. Такие дела суды должны рассматривать в течение 5-ти дней, а решения по ним необходимо исполнять немедленно, следует из проекта.

В документе также определен весь процесс получения доступа в квартиры, отметила президент фонда "Институт экономики города", член общественного совета при Минстрое Надежда Косарева.

По документу, правительство будет определять перечень работ по перепланировке и переустройству помещений, а также устанавливать требования к проектам. Таким образом, появятся четкие и понятные правила на федеральном уровне. Сегодня нормы устанавливают на региональном уровне, пояснила исполнительный директор НП "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева.


Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова:    РФ,  жилье,  доступ,  законопроект

 
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АК-54    26.01.2021
Из квартир граждан законодатели-самозванцы сделали проходной двор! КВАДРА + ЭлЭнергетики +УК + Связисты + IT + газовики +водоснабженцы и водоотведенцы -имеют право по жилищному законодательству проводит контрольные осмотры содержания сетей и приборов учёта как сами, так и с привлечением сторонних исполнителей по трудовым договорам(студентов, пенсионеров, безработных! Такими-же правами наделены силовики,количество которых я затрудняюсь перечислить.И теперь ещё кодла. О КАКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЛЬЯ ИЖЁ РЕЧЬ

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