Налоговики подключились к контролю цен на продукты

26 января. FINMARKET.RU - Федеральная налоговая служба (ФНС) включилась в контроль стоимости социально значимых продуктов. Налоговики начали запрашивать у производителей поквартальный прогноз изменения цен на базовые товары до конца года, рассказал источник "Коммерсанта" в крупной пищевой компании. Согласно копии сообщения, поступившего на прошлой неделе, налоговые органы могут обращаться по этому поводу как к поставщикам, так и в торговые сети. В перечне - мясо, рыба, молочные продукты, сахар, соль, чай, хлеб, крупы, овощи и прочие товары. Ранее налоговые инспекции с подобными вопросами не обращались, отметил собеседник газеты.

В декабре 2020 года, когда премьер Михаил Мишустин утверждал меры для сдерживания цен на социально значимые продукты, ФНС отводилась роль контроля за исполнением соглашений о фиксации стоимости масла и сахара с помощью онлайн-касс.

По словам собеседника "Ъ" на рынке, ФНС может собрать данные потому, что онлайн-кассы и подсчеты Росстата не дают объективной картины: к примеру, не позволяют понять, была ли установлена скидка. Полученные от самих участников рынка цифры, которые могут быть использованы в сочетании с имеющимися инструментами, позволят измерить наценку торговых сетей, отмечает источник газеты.

Как указывает зампред правления "Руспродсоюза" Дмитрий Леонов, спрогнозировать динамику цен на продукты до конца года может быть весьма проблематично. Кроме того, неясно, как в данном случае будет соблюдаться коммерческая тайна и как бизнес будет защищен от утечек.

Собеседник "Коммерсанта" в крупном производителе допускает, что опрос может проводиться как подготовка для дальнейшего расширения списка социально значимых продуктов, на которые устанавливаются предельные цены. Сейчас к таким относятся только подсолнечное масло и сахар, но на прошлой неделе замглавы Минсельхоза Оксана Лут говорила, что механизм могут распространить и на макаронные изделия. Затем, по словам источника "Ъ", чиновники могут обратить внимание на молочные продукты, крупы и пр.