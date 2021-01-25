Снижение промпроизводства в декабре замедлилось до 0,2% - Росстат

В декабре снижение промпроизводства в РФ замедлилось до 0,2% после падения на 1,5% в ноябре. В 2020 году промпроизводство снизилось на 2,9%. Данные оказались значительно лучше ожиданий экономистов

25 января. FINMARKET.RU - В декабре 2020 года промышленное производство в РФ снизилось на 0,2% по сравнению с декабрем 2019 года, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). Это минимальное значение с апреля 2020 года. В ноябре снижение, согласно пересмотренным данным, составило 1,5% Ранее сообщалось о падении на 2,6%. В октябре, согласно пересмотренным данным, снижение показателя составляло 5,6%, в сентябре - 4%, в августе - 4,5%, в июле - 6,1%, в июне - 7,3%, в мае - 8%. Данные за 2020 год уточнены в соответствии с регламентом разработки и публикации данных по производству и отгрузке продукции и динамике промышленного производства .

По сравнению с ноябрем текущего годавыросло на 10,5% после повышения на 1,1% месяцем ранее. Рост показателя стал самым высоким значением этого года. Таким образом, после падения в апреле и мае, с июня 2020 года реальный сектор демонстрирует восстановительный рост, постепенно приближаясь к показателям аналогичных периодов 2019 года, отмечает Росстат.

За 2020 год промпроизводство снизилось на 2,9%.

С исключением сезонного и календарного факторов промышленное производство в декабре выросло на 1,5% после повышения на 1,8% месяцем ранее.

Ожидания экономистов выглядели более пессимистично. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом", предусматривал падение промпроизводства за декабрь на 2,8% в годовом выражении. Эксперты полагали, что в 2020 году показатель снизится на 3,0%.

В сфере добычи полезных ископаемых в декабре падение объема производства в годовом выражении ускорилось до 8,5% после снижения на 7,5% в ноябре. За весь прошлый год производство снизилось на 7%

В обрабатывающих отраслях рост промпроизводства ускорился до 4,4% после повышения на 2,9% месяцем ранее. За 2020 год производство в обрабатывающих отраслях подросло на 0,3%.

В сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром рост в декабре составил 4,7% (с начала года снижение на 2,5%), в сфере водоснабжения и утилизации отходов рост составил 6,5% (за год - снижение на 3,8%).

В 2020 году объем добычи нефти, включая газовый конденсат, снизился на 8,7% по сравнению с 2019 годом и составил 512 млн тонн.

Добыча газа за год уменьшилась на 7% - до 599 млрд кубометров.

Добыча угля понизилась на 9,4% и составила 398 млн тонн.

Производство бензина уменьшилось на 3,8% - до 38,4 млн тонн.

Производство легковых автомобилей в России в 2020 г. снизилось на 17,5% по сравнению с 2019 годом до 1 млн 259 тыс. автомобилей. В декабре выпуск авто вырос на 9,7% в годовом выражении и снизился на 6,9% к ноябрю.

Производство грузовиков в 2020 гожу снизилось на 8,7%, до 142 тыс. шт.

Выпуск продуктов питания снизился на 0,2% по сравнению с декабрем 2019 года и на 2,0% к ноябрю 2020 года, отмечает Росстат.

Молока в декабре выпущено 471,9 тыс. т., что на 3,9% больше, чем в декабре 2019 года, и на 3,1% больше, чем в ноябре 2020 года. Всего за 2020 год произведено 5,4 млн т. молока, что на 1,5% больше, чем годом ранее.

Масла сливочного в декабре произведено 23,2 тыс. т., что на 3,3% больше, чем в декабре 2019 года, и на 14,6% больше, чем в ноябре 2020 года. Всего за 2020 год произведено 282,0 тыс. т. сливочного масла, что на 4,7% больше, чем годом ранее.

Сыров в декабре изготовлено 47,66 тыс. т., что на 4,1% меньше, чем в декабре 2019 года, но на 4,0% больше, чем в ноябре 2020 года. Всего за 2020 год произведено 566,1 тыс. т. сыров, что на 4,8% больше, чем годом ранее.

Мяса крупного рогатого скота, свинины, баранины, козлятины, конины и прочих животных произведено в декабре 274,6 тыс. т., что на 3,7% больше, чем в ноябре 2020 года, и на 9,0% больше, чем в декабре 2019 года. Производство за 2020 год составило 3 млн т., что на 11,0% больше, чем годом ранее.

Производство мороженой рыбы в декабре составило 224,8 тыс. т., что на 3,6% больше, чем в декабре 2019 года, но на 2,5% меньше, чем в ноябре 2020 года. За 2020 год произведено 3,0 млн т., что на 0,2% больше, чем годом ранее.

Шоколада и кондитерских изделий с сахаром выпущено в декабре 155,5 тыс. т., что на 6,8% меньше, чем в декабре 2019 года и на 14,4% меньше, чем в ноябре 2020 года. Всего выпуск этого вида кондитерских изделий в 2020 году составил 1,8 млн т., сократившись по сравнению с 2019 годом на 4,3%