Перспективы российской экономики

25 января. FINMARKET.RU - В 2020 году пандемия коронавируса не оставила шансов на экономический рост большинству стран мира, поэтому на первое место вышли вопросы глубины случившегося спада и скорости восстановления. И неопределенность, связанная с распространением вируса, по-прежнему высока. Необходимо критически оценить опыт антикризисной поддержки для преодоления структурных ограничений развития экономики в будущем, считают эксперты Центра макроэкономических исследований НИФИ МинфинаСамвел Лазарян и Иван Никонов.

Они отмечают, что во 2-м квартале 2020 г.РФ обвалилась на 8%, но к 3-му кварталу спад замедлился до 3,4%. "Мы предполагаем, что, несмотря на достаточно противоречивые данные, в 4-м квартале прошлого года экономика отыграла еще часть падения, в результате чего в целом за 2020 г. спад ВВП составил 3,1%, что лучше предыдущих прогнозов. В то же время более быстрое, чем ожидалось,экономики в конце прошлого года означает сокращение потенциала для ее роста в этом году", - пишут экономисты в своей статье, опубликованной в "Ведомостях"

В соответствии с базовым сценарием прогноза ЦМИ НИФИ к весне коронавирус и соответствующие ограничительные меры будут ослабевать, а общее восстановление мировой экономики позволит ценам на нефть удержаться в пределах $50 за баррель. В таком случае рост ВВП в 2021 г. составит порядка 2,1%, а инвестиции (валовое накопление основного капитала) вырастут за год на 3,4%.

В то же время Лазарян и Никонов не исключают сохранение (или даже ужесточение) ограничений до конца 2021 г. А при таком сценарии рост экономики может составить всего 0,7% при росте инвестиций на 1,6% в течение года.

Согласно прогнозам экономистов, ЦБ РФ приостановит смягчение монетарной политики в 2021 г. - в том числе в свете проинфляционных факторов, действовавших с конца прошлого года. На этом фоне инфляция к концу 2021 года замедлится до 4,2% в базовом сценарии их прогноза. В случае же с затяжным карантином инфляция может составить 4,7%, принимая во внимание более слабый рубль в таком сценарии. В свою очередь, в бюджетной политике будет происходить постепенная нормализация. Так, в номинальном выражении расходы сократятся по сравнению с предыдущим ("кризисным") годом, но будут выше на 18%, чем в 2019 г.

По мнению Лазаряна и Никонова, в среднесрочной перспективе драйвером для экономики может стать восстановление занятости. По их оценке, в 2021 г. уровень безработицы в базовом сценарии составит 5,5 и 5,7% - в сценарии с затяжным карантином.

Эксперты также отмечают, что даже возвращение цен на нефть к уровню 10-летней давности не может обеспечить России темпы роста ВВП выше среднемировых. Так, если нефть вырастет до $100 за баррель, то через год после повышения рост экономики будет всего около 3%.

Для ускорения экономического роста важно создать условия для повышения эффективности российской экономики, чему могут способствовать как уже принятые меры поддержки предпринимательского сектора, так и более активные структурные реформы.