Рынок труда в финсекторе трансформируется

25 января. FINMARKET.RU - В декабре 2020 г. - январе 2021 г. резко выросло число банковских сотрудников, решивших поменять место работы. Как рассказали "Коммерсант" в HeadHunter, количество резюме соискателей на hh.ru, ищущих работу в банковской сфере, за эти 2 месяца превышает показатель осени на 75% (114 тыс. против 65 тыс.). Число вакансий в банках тоже выросло, но не так сильно: их было 50,3 тыс., что на 9% выше, чем в октябре-ноябре 2020 года.

ищут специалистов в сфере трейдинга и дилинга (+73% к осени 2020-го), Forex (+48%), прямых инвестиций (+44%), лизинга (+43%), private banking (+30%), свидетельствуют данные HeadHunter. Однако среди резюме, которые подают банковские сотрудники для поиска работы, первые три позиции занимают другие специальности: кредитные менеджеры, менеджеры по продажам финансовых продуктов и по привлечению клиентов.

В банках отмечают, что на кадровую политику серьезно повлияла пандемия, вынудившая перевести часть сотрудников на "удаленку". После отмены ограничений часть сотрудников будет работать дистанционно, а часть совмещать удаленную и офисную работу. Ряд банков уже трансформируют работу с персоналом, отбирая наиболее подходящих людей для такой модели.

Как отметила основатель компании Executive search Маша Янковская, год был непростым, прежде всего с психологической точки зрения, многие хотят что-то поменять и стараются заявить о себе. По ее словам, многие организации выплатили или планируют выплатить более скромные бонусы, чем бонусы за предыдущие годы, а сотрудникам кажется, что их обделили.

Банки увидели, кто из сотрудников более эффективно работает дистанционно, а кто менее, пояснили в Абсолют-банке, и начали искать тех, кто сможет работать с наибольшей отдачей удаленно.