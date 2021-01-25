Банки расширяют число доступных по биометрии операций

25 января. FINMARKET.RU - Кредитные организации планируют расширить перечень дистанционных операций своим клиентам, сдавшим слепки лица и голоса. С помощью слепков лица из единой биометрической системы (ЕБС) в контакт-центре ВТБ планируется предоставлять сервисы и услуги, которые ранее были доступны только в офисе. Например, разблокировку карт, сообщил "Известиям" начальник управления «Единая клиентская идентификация» банка Григорий Сальников. По его словам, биометрические технологии позволят повысить уровень безопасности при работе с клиентами, а также сократить время проведения операций. Кроме того, в перспективе слепки лица смогут использоваться для подтверждения более рисковых операций, добавили в ВТБ.

Сервис Ак Барс Банка, который основан на собственной базе слепков, можно будет использовать для подписания документов и подтверждения важных операций, сообщили в кредитной организации. В крымском РНКБ добавили, что одной из задач использования единой биометрической системы ЦБ будет обновление сведений о клиенте без необходимости личного посещения подразделения банка.

поможет улучшить клиентский опыт, уверены в банке "Дом.РФ": в кредитной организации планируют увеличить лимиты и перечень регулярных операций, совершаемых дистанционно или через банкоматы. Кроме того, с помощью слепков лица и голоса можно будет подтверждать переводы и снятие больших сумм денежных средств, ожидают в финансовой организации.

В декабре 2020 года был принят закон, позволяющий расширить сферы применения биометрии. До этого с помощью слепков из ЕБСмогли только открывать клиентам счета без посещения офиса. В соответствии с поправками эту функцию должны будут до конца 2021 года реализовать все банки с универсальной лицензией. Изменения также позволяют кредитным организациям ввести в промышленную эксплуатацию новые сервисы с использованием слепков лица и голоса.

В ЦБ "Известиям" заявили, что все сервисы на базе ЕБС соответствуют высшим требованиям защиты. По оценкам экспертов, биометрию следует использовать как дополнительный фактор подтверждения личности, но не единственный.