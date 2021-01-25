Рейтинг российских банков в 2020 году

25 января. FINMARKET.RU - По итогам 2020 года рейтинг
российских банков по количеству упоминаний, показателю Индекса заметности и охвату традиционно возглавил Сбер. По ключевым показателям Сбер более чем в два раза опередил своего ближайшего преследователя - ВТБ. Россельхозбанк занял третье место по количеству упоминаний и охвату, а Тинькофф Банк - по показателю Индекса заметности. Также в пятерку лидеров вошли ФК "Открытие", Альфа-Банк и Промсвязьбанк.
В 2020 году основным событием в информационном поле Сбера стала новость о ребрендинге экосистемы. В сентябре были официально представлены новый логотип и обновленная концепция. Стоимость ребрендинга банк оценил в сумму около 2,5 млрд руб. в течение пяти-шести лет. Другим заметным событием стало решение Центробанка о выходе из капитала Сбера. В марте Владимир Путин подписал закон о покупке Правительством РФ обыкновенных акций банка, решение было принято во избежание конфликта интересов: ЦБ приходилось совмещать роли акционера, регулятора и надзорного органа. Сумма сделки составила 2,14 трлн руб. Среди других крупных инфоповодов стоит отметить запуск аудиостриминового сервиса "СберЗвук", введение Сбером комиссии за денежные переводы между клиентами банка свыше 50 000 руб. в месяц, а также введение комиссии 1% на переводы денег через банкоматы.
Крупнейшие инфоповоды в медиаполе банка ВТБ в 2020 году были связаны с участием банка в государственной программе льготной ипотеки на новостройки со ставкой до 6,5% Программа была запущена по инициативе президента Владимира Путина, а ВТБ стал первым банком, присоединившимся к акции. Банком также принимались активные меры, направленные на поддержку клиентов, пострадавших от пандемии коронавирусной инфекции. В частности, ВТБ увеличил максимальный размер займов для получения кредитных каникул, а также снизил размер первого взноса. Большой резонанс в СМИ также имел пресс-брифинг заместителя президента-председателя правления банка Анатолия Печатникова, прошедший в августе. Наиболее активно обсуждалось заявление А.Печатникова о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е годы, когда вклады не воспринимали как источник приумножения накоплений.
Россельхозбанк в 2020 году наиболее активно упоминался в связи с запуском в России сельской ипотеки, банк стал первым участником программы. Она позволила жителям сёл оформить льготные кредиты под 3% годовых, в некоторых регионах ставка составила 0,1%. Другим заметным событием стала встреча главы Россельхозбанка Бориса Листова с президентом Владимиром Путиным в октябре. Они обсудили текущую работу финансовой организации, а также итоги 20 лет ее существования. В частности, Б.Листов сообщил о значительном росте выдачи льготных кредитов субъектам АПК, кредитов на сезонные работы, а также росте кредитной поддержки в целом. За 20 лет работы Россельхозбанк вложил 9,4 трлн рублей в развитие российского агропромышленного комплекса.
Тинькофф банк существенно повысил уровень своей медиаактивности в 2020 году. Показатель Индекса заметности банка вырос в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом в 2019 году, а количество упоминаний возросло на 46%. Подобный всплеск интереса в СМИ был связан в первую очередь с фигурой главы банка Олегом Тиньковым. В частности, широкий резонанс получило судебное разбирательство, инициированное налоговой службой США, обвинившей бизнесмена в сокрытии сведений об активах на $1 млрд. Позднее О.Тиньков также сообщил о том, что у него диагностирована острая форма лейкемии. В апреле по состоянию здоровья он покинул пост главы совета директоров Тинькофф банка. Также в СМИ широко обсуждалась несостоявшееся поглощение Тинькофф банка компанией "Яндекс". Сделка на $5,48 млрд, о потенциальной возможности которой стороны объявили в конце сентября, могла стать крупнейшей на российском финансовом рынке за последнее время и привести к созданию интернет-гиганта с капитализацией $30 млрд.
Наиболее заметным событием в медиаполе банка "Открытие" стало уголовное дело в отношении предпринимателя Бориса Минца, возбужденное по заявлению председателя правления "Открытия" Михаила Задорнова. Согласно версии следствия, в результате заведомо невыгодной для банка сделки было совершено хищение активов на сумму 34 млрд рублей. Широкий резонанс в СМИ также имело исследование уровня обеспокоенности граждан РФ, проведенное специалистами банка "Открытие" в сотрудничестве с компанией "Росгосстрах Жизнь". Авторы исследования выяснили, что наибольший страх испытывают жители Дальнего Востока, Поволжья и Москвы, наименьшая обеспокоенность была зафиксирована у жителей Санкт-Петербурга. Еще одним заметным инфоповодом стало мировое соглашение, заключенное в сентябре банком "Открытие" с Михаилом Гуцериевым в рамках иска ЦБ к бизнесмену на 85 млрд рублей.
Главным информационным событием в медиаполе Альфа-банка стал захват заложников в московском отделении на Земляном валу. Инцидент произошел в мае, мужчина зашел в отделение и угрожал взорвать здание. В заложники он взял клиента банка, однако внятных требований не предъявлял. Позже захватчик был задержан и арестован. Отвечая на вопрос о целях захвата, мужчина говорил, что хотел "узнать правду" и понять, "что с ним происходит". Также в СМИ активно обсуждалась блокировка карт некоторых пользователей Альфа-банка в марте. Согласно заявлению банка, карты были заблокированы в связи с получением информации о возможной утечке персональных данных. Позже в банке удостоверились, что угрозы вывода денег со счетов нет, и все карты были разблокированы.
Промсвязьбанк в 2020 году наиболее активно упоминался в связи с уголовным делом против его экс-владельцев братьев Ананьевых по подозрению в растрате средств банка. В частности, в октябре СКР наложил арест на имущество бизнесменов общей стоимостью 50 млрд рублей. Позднее стало также известно об аресте активов бывших акционеров банка на Кипре. Широкое освещение в СМИ также получила июльская встреча главы Промсвязьбанка Петра Фрадкова с президентом Владимиром Путиным. В частности, П.Фрадков отчитался о существенном росте финансирования банком предприятий оборонно-промышленного комплекса. Он также сообщил, что банк уже сопровождает не менее 60% всех контрактов в сфере гособоронзаказа.
Взлеты и падения
В 2020 году количество упоминаний "Росгосстрах банка" в СМИ выросло более чем в восемь раз по сравнению с аналогичным периодом в 2019 году, а показатель Индекса заметности - более чем в три раза. Наибольшую популярность в СМИ имели опросы, проведенные "Росгосстрах банком" совместно с НАФИ. Так, согласно проведенным исследованиям, 30% россиян готовы забрать свои вклады при минимальных ставках, 42% автомобилистов тратят на машину порядка 5 тысяч рублей месяц, а треть россиян, имеющих накопления в банках, делают сбережения на "всякий случай".
Более чем в два раза выросло количество упоминаний МСП Банка, а уровень заметности банка в СМИ увеличился почти в три раза. Основными события в медиаполе банка были связаны с различными программами, направленными на оказание помощи малому и среднему бизнесу, работающему в отраслях, пострадавших вследствие пандемии COVID-19. МСП Банк вошел в число уполномоченных финансовых организаций по всем государственным программам поддержки, в частности по беспроцентному кредитованию на сохранение занятости и кредитованию под 2% годовых для возобновления деятельности.
Количество упоминаний КБ "Восточный" в 2020 году уменьшилось более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом, а показатель Индекса заметности снизился на 70%. В 2019 году банк активно упоминался в связи с возбуждением уголовного дела против американского бизнесмена Майкла Калви, задержанного по заявлению миноритария КБ "Восточный" Шерзода Юсупова - делового партнера основного владельца банка Артема Аветисяна. Осенью 2020 года Первое коллекторское бюро перечислило банку 2,5 млрд руб. в качестве погашения ущерба. Получив деньги, КБ "Восточный" отказался от иска.
|
|Наименование
|Упоминания в СМИ, 2020 год
|Упоминания в СМИ, 2019 год
|1
|Сбер
|766 726
|588 807
|2
|ВТБ
|324 002
|258 918
|3
|Россельхозбанк
|120 682
|82 024
|4
|ФК Открытие
|118 734
|82 209
|5
|Альфа-Банк
|102 802
|99 133
|6
|Газпромбанк
|94 014
|91 977
|7
|Тинькофф Банк
|81 915
|55 881
|8
|Промсвязьбанк
|78 192
|68 127
|9
|Райффайзенбанк
|52 586
|44 417
|10
|Совкомбанк
|45 303
|36 334
|11
|Московский кредитный банк
|35 603
|32 587
|12
|Росбанк
|34 431
|33 922
|13
|Банк УРАЛСИБ
|32 520
|20 144
|14
|Банк ДОМ,РФ
|31 061
|20 988
|15
|Почта банк
|27 386
|25 390
|16
|Росгосстрах Банк
|21 974
|2 615
|17
|МСП Банк
|20 846
|9 985
|18
|Банк Русский Стандарт
|19 111
|20 018
|19
|Банк Санкт-Петербург
|18 079
|13 362
|20
|МТС Банк
|17 477
|10 158
|21
|Банк ТРАСТ
|17 294
|14 642
|22
|КБ Восточный
|16 484
|39 955
|23
|ХКФ Банк
|14 914
|10 728
|24
|Ак Барс Банк
|14 102
|12 596
|25
|Абсолют Банк
|13 136
|11 259
|26
|РНКБ Банк
|12 903
|7 546
|27
|АБ "Россия"
|11 723
|11 696
|28
|ЮниКредит Банк
|10 813
|11 273
|29
|МИнБанк
|9 698
|5 919
|30
|Банк ЗЕНИТ
|9 638
|6 129
|31
|УБРиР
|8 607
|7 534
|32
|ОТП Банк
|8 603
|8 808
|33
|Новикомбанк
|8 297
|4 765
|34
|Азиатско-Тихоокеанский Банк
|8 022
|6 612
|35
|СКБ-банк
|7 418
|7 152
|36
|Ренессанс Кредит
|6 881
|6 423
|37
|Банк "Возрождение"
|6 531
|10 591
|38
|Банк Левобережный
|6 489
|5 516
|39
|Примсоцбанк
|5 902
|4 539
|40
|Алмазэргиэнбанк
|5 459
|3 449
|41
|КБ "Центр-инвест"
|5 040
|6 375
|42
|Банк "Кубань Кредит"
|4 840
|3 450
|43
|СМП Банк
|4 599
|6 151
|44
|Связь-банк
|4 158
|9 022
|45
|ВБРР
|4 105
|3 004
|46
|ТКБ Банк
|4 085
|3 745
|47
|Ситибанк
|4 055
|5 955
|48
|Кредит Европа Банк
|3 956
|3 187
|49
|Русфинанс Банк
|3 797
|3 095
|50
|Запсибкомбанк
|3 675
|6 249
|
|Наименование
|Индекс заметности, 2020 год
|Индекс заметности, 2019 год
|1
|Сбер
|130 881 568
|113 450 720
|2
|ВТБ
|62 433 000
|52 786 056
|3
|Тинькофф Банк
|16 481 664
|6 574 111
|4
|Россельхозбанк
|15 093 494
|12 476 217
|5
|ФК Открытие
|14 298 790
|17 068 710
|6
|Альфа-Банк
|14 151 336
|16 275 538
|7
|Промсвязьбанк
|12 514 484
|12 817 401
|8
|Газпромбанк, АО
|10 541 215
|12 713 013
|9
|Райффайзенбанк
|7 090 935
|5 805 414
|10
|Банк ДОМ.РФ
|5 963 500
|4 945 381
|11
|Банк ТРАСТ
|5 237 814
|4 340 801
|12
|Совкомбанк
|4 907 577
|4 527 973
|13
|Московский кредитный банк
|4 827 412
|4 885 723
|14
|Росбанк
|4 199 944
|5 443 528
|15
|КБ Восточный
|4 077 095
|13 871 404
|16
|Банк УРАЛСИБ
|3 951 763
|4 619 079
|17
|Банк Санкт-Петербург
|3 886 361
|2 997 896
|18
|МСП Банк
|3 288 727
|1 229 828
|19
|Ак Барс Банк
|3 127 473
|2 832 097
|20
|Почта банк
|2 530 438
|2 970 240
|21
|РНКБ Банк
|2 498 762
|1 353 427
|22
|МТС Банк
|2 242 326
|1 736 744
|23
|Абсолют Банк
|2 219 658
|1 826 811
|24
|Банк ЗЕНИТ
|2 156 842
|1 480 591
|25
|АБ "Россия
|1 794 812
|1 575 845
|26
|Банк Русский стандарт
|1 787 661
|798 878
|27
|МИнБанк
|1 759 653
|2 240 902
|28
|Росгосстрах Банк
|1 527 719
|496 805
|29
|ХКФ Банк
|1 403 341
|1 325 476
|30
|УБРиР
|1 391 809
|1 321 361
|31
|ЮниКредит Банк
|1 101 430
|1 161 124
|32
|СКБ-банк
|1 081 370
|791 134
|33
|Банк "Кубань Кредит"
|1 035 307
|1 316 779
|34
|Азиатско-Тихоокеанский Банк
|958 248
|1 437 195
|35
|Банк "Возрождение"
|939 989
|2 112 715
|36
|Примсоцбанк
|934 224
|742 637
|37
|КБ "Центр-инвест"
|914 046
|1 156 071
|38
|Новикомбанк
|781 487
|845 775
|39
|Запсибкомбанк
|723 084
|1 409 926
|40
|Банк Левобережный
|688 553
|1 358 301
|41
|Ситибанк
|655 809
|602 914
|42
|СМП Банк
|605 479
|633 637
|43
|Ренессанс Кредит
|589 636
|859 305
|44
|Алмазэргиэнбанк
|565 886
|367 896
|45
|ВБРР
|562 614
|536 942
|46
|ОТП Банк
|530 553
|994 215
|47
| Русфинанс Банк
|488 749
|414 093
|48
|Связь-банк
|470 255
|2 085 472
|49
|ТКБ Банк
|405 324
|394 928
|50
|Кредит Европа Банк
|362 398
|415 971
|
|Объекты
|Охват аудитории, 2020 год
|Охват аудитории, 2019 год
|1
|Сбер
|314 500 084
|278 601 126
|2
|ВТБ
|287 374 215
|267 822 743
|3
|Россельхозбанк
|223 819 784
|163 464 478
|4
|Альфа-Банк
|221 505 124
|179 116 622
|5
|Промсвязьбанк
|218 477 651
|182 262 940
|6
|Тинькофф Банк
|216 028 052
|159 464 030
|7
|ФК Открытие
|209 589 388
|161 835 388
|8
|Газпромбанк
|203 927 419
|187 341 456
|9
|Банк ДОМ.РФ
|176 028 767
|101 695 873
|10
|Почта банк
|165 465 836
|169 228 693
|11
|Райффайзенбанк
|159 035 354
|121 131 071
|12
|МСП Банк
|157 856 060
|56 465 191
|13
|Банк Русский Стандарт
|139 393 403
|97 473 646
|14
|Росбанк
|135 600 879
|157 001 005
|15
|АБ "Россия"
|135 259 904
|127 272 055
|16
|Совкомбанк
|134 413 011
|105 119 303
|17
|МТС Банк
|120 226 562
|66 617 825
|18
|ЮниКредит Банк
|116 376 510
|72 256 549
|19
|Московский кредитный банк
|113 574 550
|105 683 071
|20
|Банк ТРАСТ
|108 223 917
|82 733 577
|21
|Ак Бар Банк
|102 110 847
|67 670 292
|22
|СКБ-банк
|101 853 591
|64 278 923
|23
|Банк УРАЛСИБ
|99 449 664
|71 344 113
|24
|Абсолют Банк
|97 879 722
|63 307 714
|25
|КБ Восточный
|97 616 243
|116 204 053
|26
|Банк Санкт-Петербург
|94 357 910
|63 450 136
|27
|СМП Банк
|89 009 905
|64 543 185
|28
|Росгосстрах Банк
|84 591 233
|32 588 403
|29
|Банк ЗЕНИТ
|78 257 806
|47 655 784
|30
|УБРиР
|73 112 370
|59 459 713
|31
|РНКБ Банк
|72 949 107
|78 206 110
|32
|ХКФ Банк
|71 438 803
|74 435 985
|33
|Ситибанк
|70 619 770
|60 847 956
|34
|МИнБанк
|66 792 488
|76 204 535
|35
|Азиатско-Тихоокеанский Банк
|66 548 727
|53 246 238
|36
|Банк "Возрождение"
|62 108 519
|60 287 353
|37
|Новикомбанк
|60 359 356
|37 113 541
|38
|Русфинанс Банк
|58 500 769
|35 876 337
|39
|Связь-банк
|57 479 449
|60 951 986
|40
|ОТП Банк
|55 668 288
|66 819 541
|41
|ТКБ Банк
|53 478 034
|43 458 660
|42
|Кредит Европа Банк
|49 499 703
|36 329 960
|43
|Ренессанс Кредит
|41 240 132
|4 963 143
|44
|ВБРР
|38 802 892
|27 287 107
|45
|КБ "Центр-инвест"
|35 049 614
|37 298 139
|46
|Запсибкомбанк
|34 003 414
|21 546 287
|47
|Банк Кубань Кредит
|26 470 737
|21 141 282
|48
|Примсоцбанк
|23 421 041
|16 300 461
|49
|Банк Левобережный
|16 717 879
|19 015 377
|50
|Алмазэргиэнбанк
|14 640 153
|23 582 709
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