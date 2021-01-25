Рейтинг российских банков в 2020 году

25 января. FINMARKET.RU - По итогам 2020 годароссийских банков по количеству упоминаний, показателю Индекса заметности и охвату традиционно возглавил Сбер. По ключевым показателям Сбер более чем в два раза опередил своего ближайшего преследователя - ВТБ. Россельхозбанк занял третье место по количеству упоминаний и охвату, а Тинькофф Банк - по показателю Индекса заметности. Также в пятерку лидеров вошли ФК "Открытие", Альфа-Банк и Промсвязьбанк.

В 2020 году основным событием в информационном поле Сбера стала новость о ребрендинге экосистемы. В сентябре были официально представлены новый логотип и обновленная концепция. Стоимость ребрендинга банк оценил в сумму около 2,5 млрд руб. в течение пяти-шести лет. Другим заметным событием стало решение Центробанка о выходе из капитала Сбера. В марте Владимир Путин подписал закон о покупке Правительством РФ обыкновенных акций банка, решение было принято во избежание конфликта интересов: ЦБ приходилось совмещать роли акционера, регулятора и надзорного органа. Сумма сделки составила 2,14 трлн руб. Среди других крупных инфоповодов стоит отметить запуск аудиостриминового сервиса "СберЗвук", введение Сбером комиссии за денежные переводы между клиентами банка свыше 50 000 руб. в месяц, а также введение комиссии 1% на переводы денег через банкоматы.

Крупнейшие инфоповоды в медиаполе банка ВТБ в 2020 году были связаны с участием банка в государственной программе льготной ипотеки на новостройки со ставкой до 6,5% Программа была запущена по инициативе президента Владимира Путина, а ВТБ стал первым банком, присоединившимся к акции. Банком также принимались активные меры, направленные на поддержку клиентов, пострадавших от пандемии коронавирусной инфекции. В частности, ВТБ увеличил максимальный размер займов для получения кредитных каникул, а также снизил размер первого взноса. Большой резонанс в СМИ также имел пресс-брифинг заместителя президента-председателя правления банка Анатолия Печатникова, прошедший в августе. Наиболее активно обсуждалось заявление А.Печатникова о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е годы, когда вклады не воспринимали как источник приумножения накоплений.

Россельхозбанк в 2020 году наиболее активно упоминался в связи с запуском в России сельской ипотеки, банк стал первым участником программы. Она позволила жителям сёл оформить льготные кредиты под 3% годовых, в некоторых регионах ставка составила 0,1%. Другим заметным событием стала встреча главы Россельхозбанка Бориса Листова с президентом Владимиром Путиным в октябре. Они обсудили текущую работу финансовой организации, а также итоги 20 лет ее существования. В частности, Б.Листов сообщил о значительном росте выдачи льготных кредитов субъектам АПК, кредитов на сезонные работы, а также росте кредитной поддержки в целом. За 20 лет работы Россельхозбанк вложил 9,4 трлн рублей в развитие российского агропромышленного комплекса.

Тинькофф банк существенно повысил уровень своей медиаактивности в 2020 году. Показатель Индекса заметности банка вырос в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом в 2019 году, а количество упоминаний возросло на 46%. Подобный всплеск интереса в СМИ был связан в первую очередь с фигурой главы банка Олегом Тиньковым. В частности, широкий резонанс получило судебное разбирательство, инициированное налоговой службой США, обвинившей бизнесмена в сокрытии сведений об активах на $1 млрд. Позднее О.Тиньков также сообщил о том, что у него диагностирована острая форма лейкемии. В апреле по состоянию здоровья он покинул пост главы совета директоров Тинькофф банка. Также в СМИ широко обсуждалась несостоявшееся поглощение Тинькофф банка компанией "Яндекс". Сделка на $5,48 млрд, о потенциальной возможности которой стороны объявили в конце сентября, могла стать крупнейшей на российском финансовом рынке за последнее время и привести к созданию интернет-гиганта с капитализацией $30 млрд.

Наиболее заметным событием в медиаполе банка "Открытие" стало уголовное дело в отношении предпринимателя Бориса Минца, возбужденное по заявлению председателя правления "Открытия" Михаила Задорнова. Согласно версии следствия, в результате заведомо невыгодной для банка сделки было совершено хищение активов на сумму 34 млрд рублей. Широкий резонанс в СМИ также имело исследование уровня обеспокоенности граждан РФ, проведенное специалистами банка "Открытие" в сотрудничестве с компанией "Росгосстрах Жизнь". Авторы исследования выяснили, что наибольший страх испытывают жители Дальнего Востока, Поволжья и Москвы, наименьшая обеспокоенность была зафиксирована у жителей Санкт-Петербурга. Еще одним заметным инфоповодом стало мировое соглашение, заключенное в сентябре банком "Открытие" с Михаилом Гуцериевым в рамках иска ЦБ к бизнесмену на 85 млрд рублей.

Главным информационным событием в медиаполе Альфа-банка стал захват заложников в московском отделении на Земляном валу. Инцидент произошел в мае, мужчина зашел в отделение и угрожал взорвать здание. В заложники он взял клиента банка, однако внятных требований не предъявлял. Позже захватчик был задержан и арестован. Отвечая на вопрос о целях захвата, мужчина говорил, что хотел "узнать правду" и понять, "что с ним происходит". Также в СМИ активно обсуждалась блокировка карт некоторых пользователей Альфа-банка в марте. Согласно заявлению банка, карты были заблокированы в связи с получением информации о возможной утечке персональных данных. Позже в банке удостоверились, что угрозы вывода денег со счетов нет, и все карты были разблокированы.

Промсвязьбанк в 2020 году наиболее активно упоминался в связи с уголовным делом против его экс-владельцев братьев Ананьевых по подозрению в растрате средств банка. В частности, в октябре СКР наложил арест на имущество бизнесменов общей стоимостью 50 млрд рублей. Позднее стало также известно об аресте активов бывших акционеров банка на Кипре. Широкое освещение в СМИ также получила июльская встреча главы Промсвязьбанка Петра Фрадкова с президентом Владимиром Путиным. В частности, П.Фрадков отчитался о существенном росте финансирования банком предприятий оборонно-промышленного комплекса. Он также сообщил, что банк уже сопровождает не менее 60% всех контрактов в сфере гособоронзаказа.

В 2020 году количество упоминаний "Росгосстрах банка" в СМИ выросло более чем в восемь раз по сравнению с аналогичным периодом в 2019 году, а показатель Индекса заметности - более чем в три раза. Наибольшую популярность в СМИ имели опросы, проведенные "Росгосстрах банком" совместно с НАФИ. Так, согласно проведенным исследованиям, 30% россиян готовы забрать свои вклады при минимальных ставках, 42% автомобилистов тратят на машину порядка 5 тысяч рублей месяц, а треть россиян, имеющих накопления в банках, делают сбережения на "всякий случай".

Более чем в два раза выросло количество упоминаний МСП Банка, а уровень заметности банка в СМИ увеличился почти в три раза. Основными события в медиаполе банка были связаны с различными программами, направленными на оказание помощи малому и среднему бизнесу, работающему в отраслях, пострадавших вследствие пандемии COVID-19. МСП Банк вошел в число уполномоченных финансовых организаций по всем государственным программам поддержки, в частности по беспроцентному кредитованию на сохранение занятости и кредитованию под 2% годовых для возобновления деятельности.

Количество упоминаний КБ "Восточный" в 2020 году уменьшилось более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом, а показатель Индекса заметности снизился на 70%. В 2019 году банк активно упоминался в связи с возбуждением уголовного дела против американского бизнесмена Майкла Калви, задержанного по заявлению миноритария КБ "Восточный" Шерзода Юсупова - делового партнера основного владельца банка Артема Аветисяна. Осенью 2020 года Первое коллекторское бюро перечислило банку 2,5 млрд руб. в качестве погашения ущерба. Получив деньги, КБ "Восточный" отказался от иска.

Наименование Упоминания в СМИ, 2020 год Упоминания в СМИ, 2019 год 1 Сбер 766 726 588 807 2 ВТБ 324 002 258 918 3 Россельхозбанк 120 682 82 024 4 ФК Открытие 118 734 82 209 5 Альфа-Банк 102 802 99 133 6 Газпромбанк 94 014 91 977 7 Тинькофф Банк 81 915 55 881 8 Промсвязьбанк 78 192 68 127 9 Райффайзенбанк 52 586 44 417 10 Совкомбанк 45 303 36 334 11 Московский кредитный банк 35 603 32 587 12 Росбанк 34 431 33 922 13 Банк УРАЛСИБ 32 520 20 144 14 Банк ДОМ,РФ 31 061 20 988 15 Почта банк 27 386 25 390 16 Росгосстрах Банк 21 974 2 615 17 МСП Банк 20 846 9 985 18 Банк Русский Стандарт 19 111 20 018 19 Банк Санкт-Петербург 18 079 13 362 20 МТС Банк 17 477 10 158 21 Банк ТРАСТ 17 294 14 642 22 КБ Восточный 16 484 39 955 23 ХКФ Банк 14 914 10 728 24 Ак Барс Банк 14 102 12 596 25 Абсолют Банк 13 136 11 259 26 РНКБ Банк 12 903 7 546 27 АБ "Россия" 11 723 11 696 28 ЮниКредит Банк 10 813 11 273 29 МИнБанк 9 698 5 919 30 Банк ЗЕНИТ 9 638 6 129 31 УБРиР 8 607 7 534 32 ОТП Банк 8 603 8 808 33 Новикомбанк 8 297 4 765 34 Азиатско-Тихоокеанский Банк 8 022 6 612 35 СКБ-банк 7 418 7 152 36 Ренессанс Кредит 6 881 6 423 37 Банк "Возрождение" 6 531 10 591 38 Банк Левобережный 6 489 5 516 39 Примсоцбанк 5 902 4 539 40 Алмазэргиэнбанк 5 459 3 449 41 КБ "Центр-инвест" 5 040 6 375 42 Банк "Кубань Кредит" 4 840 3 450 43 СМП Банк 4 599 6 151 44 Связь-банк 4 158 9 022 45 ВБРР 4 105 3 004 46 ТКБ Банк 4 085 3 745 47 Ситибанк 4 055 5 955 48 Кредит Европа Банк 3 956 3 187 49 Русфинанс Банк 3 797 3 095 50 Запсибкомбанк 3 675 6 249

Наименование Индекс заметности, 2020 год Индекс заметности, 2019 год 1 Сбер 130 881 568 113 450 720 2 ВТБ 62 433 000 52 786 056 3 Тинькофф Банк 16 481 664 6 574 111 4 Россельхозбанк 15 093 494 12 476 217 5 ФК Открытие 14 298 790 17 068 710 6 Альфа-Банк 14 151 336 16 275 538 7 Промсвязьбанк 12 514 484 12 817 401 8 Газпромбанк, АО 10 541 215 12 713 013 9 Райффайзенбанк 7 090 935 5 805 414 10 Банк ДОМ.РФ 5 963 500 4 945 381 11 Банк ТРАСТ 5 237 814 4 340 801 12 Совкомбанк 4 907 577 4 527 973 13 Московский кредитный банк 4 827 412 4 885 723 14 Росбанк 4 199 944 5 443 528 15 КБ Восточный 4 077 095 13 871 404 16 Банк УРАЛСИБ 3 951 763 4 619 079 17 Банк Санкт-Петербург 3 886 361 2 997 896 18 МСП Банк 3 288 727 1 229 828 19 Ак Барс Банк 3 127 473 2 832 097 20 Почта банк 2 530 438 2 970 240 21 РНКБ Банк 2 498 762 1 353 427 22 МТС Банк 2 242 326 1 736 744 23 Абсолют Банк 2 219 658 1 826 811 24 Банк ЗЕНИТ 2 156 842 1 480 591 25 АБ "Россия 1 794 812 1 575 845 26 Банк Русский стандарт 1 787 661 798 878 27 МИнБанк 1 759 653 2 240 902 28 Росгосстрах Банк 1 527 719 496 805 29 ХКФ Банк 1 403 341 1 325 476 30 УБРиР 1 391 809 1 321 361 31 ЮниКредит Банк 1 101 430 1 161 124 32 СКБ-банк 1 081 370 791 134 33 Банк "Кубань Кредит" 1 035 307 1 316 779 34 Азиатско-Тихоокеанский Банк 958 248 1 437 195 35 Банк "Возрождение" 939 989 2 112 715 36 Примсоцбанк 934 224 742 637 37 КБ "Центр-инвест" 914 046 1 156 071 38 Новикомбанк 781 487 845 775 39 Запсибкомбанк 723 084 1 409 926 40 Банк Левобережный 688 553 1 358 301 41 Ситибанк 655 809 602 914 42 СМП Банк 605 479 633 637 43 Ренессанс Кредит 589 636 859 305 44 Алмазэргиэнбанк 565 886 367 896 45 ВБРР 562 614 536 942 46 ОТП Банк 530 553 994 215 47 Русфинанс Банк 488 749 414 093 48 Связь-банк 470 255 2 085 472 49 ТКБ Банк 405 324 394 928 50 Кредит Европа Банк 362 398 415 971

Объекты Охват аудитории, 2020 год Охват аудитории, 2019 год 1 Сбер 314 500 084 278 601 126 2 ВТБ 287 374 215 267 822 743 3 Россельхозбанк 223 819 784 163 464 478 4 Альфа-Банк 221 505 124 179 116 622 5 Промсвязьбанк 218 477 651 182 262 940 6 Тинькофф Банк 216 028 052 159 464 030 7 ФК Открытие 209 589 388 161 835 388 8 Газпромбанк 203 927 419 187 341 456 9 Банк ДОМ.РФ 176 028 767 101 695 873 10 Почта банк 165 465 836 169 228 693 11 Райффайзенбанк 159 035 354 121 131 071 12 МСП Банк 157 856 060 56 465 191 13 Банк Русский Стандарт 139 393 403 97 473 646 14 Росбанк 135 600 879 157 001 005 15 АБ "Россия" 135 259 904 127 272 055 16 Совкомбанк 134 413 011 105 119 303 17 МТС Банк 120 226 562 66 617 825 18 ЮниКредит Банк 116 376 510 72 256 549 19 Московский кредитный банк 113 574 550 105 683 071 20 Банк ТРАСТ 108 223 917 82 733 577 21 Ак Бар Банк 102 110 847 67 670 292 22 СКБ-банк 101 853 591 64 278 923 23 Банк УРАЛСИБ 99 449 664 71 344 113 24 Абсолют Банк 97 879 722 63 307 714 25 КБ Восточный 97 616 243 116 204 053 26 Банк Санкт-Петербург 94 357 910 63 450 136 27 СМП Банк 89 009 905 64 543 185 28 Росгосстрах Банк 84 591 233 32 588 403 29 Банк ЗЕНИТ 78 257 806 47 655 784 30 УБРиР 73 112 370 59 459 713 31 РНКБ Банк 72 949 107 78 206 110 32 ХКФ Банк 71 438 803 74 435 985 33 Ситибанк 70 619 770 60 847 956 34 МИнБанк 66 792 488 76 204 535 35 Азиатско-Тихоокеанский Банк 66 548 727 53 246 238 36 Банк "Возрождение" 62 108 519 60 287 353 37 Новикомбанк 60 359 356 37 113 541 38 Русфинанс Банк 58 500 769 35 876 337 39 Связь-банк 57 479 449 60 951 986 40 ОТП Банк 55 668 288 66 819 541 41 ТКБ Банк 53 478 034 43 458 660 42 Кредит Европа Банк 49 499 703 36 329 960 43 Ренессанс Кредит 41 240 132 4 963 143 44 ВБРР 38 802 892 27 287 107 45 КБ "Центр-инвест" 35 049 614 37 298 139 46 Запсибкомбанк 34 003 414 21 546 287 47 Банк Кубань Кредит 26 470 737 21 141 282 48 Примсоцбанк 23 421 041 16 300 461 49 Банк Левобережный 16 717 879 19 015 377 50 Алмазэргиэнбанк 14 640 153 23 582 709

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