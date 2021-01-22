Хостелы в частных домах могут легализовать

22 января. FINMARKET.RU - Минсельхоз поддержал предложение Госдумы легализовать отели в частных домах - пока речь идет о сельской местности. Об этом "Известиям" сообщила депутат, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Как отметила Бессараб, при путешествиях по России часто сложно разместиться в гостинице - она может быть очень далеко, если речь идет об агротуризме. И в отеле может не быть мест, если речь о небольших городах, где всего несколько таких заведений.

"Поэтому в курортных городах и природных зонах отдыха традиционно существуют гостевые дома. Однако сегодня граждане, которые предоставляют такие услуги без перевода помещения или земельного участка в соответствующую категорию, нарушают законодательство", - пояснила депутат.

Как напоминают "Известия", запрет об использовании жилых помещений для предоставления гостиничных услуг действует с 1 октября 2019 года.

По словам Бессараб, под запрет попадают порядка 200 тыс. домов в только в одном Краснодарском крае и 150 тыс. домов в Крыму.

С необходимостью пересмотреть действующие нормы согласны и в Совете Федерации.

"Говорить о технологии перевода пока рано, но мы перегнули палку, фактически запретив функционирование малых гостиниц. Мы поступили очень неловко: посчитали, что это жилой фонд, значит, использовать его можно только по назначению. Это неправильное решение, надо выправлять положение. Так мы уменьшаем номерной фонд и запрещаем деятельность людей, которые развивают внутренний туризм, - заявил сенатор Валерий Рязанский. - Гостевые дома - традиционный вид заработка для курортных городов, регионы должны развиваться. Малые семейные отели есть во всех мировых столицах, нужно придумать, как легализовать их в России".

Согласно действующему законодательству, организовать гостиницу или хостел в жилом помещении сегодня нельзя. Для этого необходимо перевести помещение в нежилой фонд. Но, как отметила член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова, перевод дома и участка из жилого в коммерческое довольно непрост, необходимо время и средства на согласования.

Тем временем жители курортных городов, для которых размещение туристов - зачастую единственный источник дохода, пытаются спасти свой бизнес: кто идет в суды, кто переходит в ряды самозанятых.