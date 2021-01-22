Авиакомпании просят помощи

22 января. FINMARKET.RU - Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), в которую входят все крупнейшиестраны, обратилась с письмом к руководителю департамента гражданской авиации Минтранса Светлане Петровой. АЭВТ просит выделить 53 млрд руб. из федерального бюджета в качестве субсидий на частичную компенсацию расходов авиакомпаний в декабре 2020 - июне 2021 г., пишут "Ведомости" . Объемы перевозок в коронакризис остаются низкими и у компаний снижаются доходы, объясняют в АЭВТ.

В прошлом году правительство выделило на эти цели 20,95 млрд руб. и распределяло их между перевозчиками из расчета 365 руб. (позже 685 руб.) за каждого потерянного пассажира с февраля по ноябрь. Для сравнения: прогнозные расходы перевозчиков в IV квартале 2020 г. и I квартале текущего года - 353,4 млрд руб., это аренда или лизинг воздушных судов, их техобслуживание, аэропортовое обслуживание, зарплата и социальные отчисления. Деньги, как и в 2020 г., АЭВТ предлагает в первую очередь направить на зарплаты авиационному персоналу, лизинг и оплату стоянки простаивающих судов.

Выплата позволит снизить угрозу банкротств авиакомпаний, считают в ассоциации. "В первом полугодии 2021 г. экономическое положение перевозчиков продолжит ухудшаться из-за снижения потребительского спроса, низкой платежеспособности населения, ограничений на международное сообщение и волатильности рубля", - говорится в письме.

В пандемичный 2020 год российские авиакомпании снизили перевозки на 46% по сравнению с предыдущим годом, обслужив 69,17 млн человек (предварительные данные Росавиации). По прогнозу АЭВТ, операционные убытки российских авиакомпаний в 2020 г. достигнут 200 млрд руб. В 2018 г. они составили 51,7 млрд руб., в 2019 г. - 38,6 млрд руб.