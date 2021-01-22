В РФ начнут выпускать "зеленый" водород

22 января. FINMARKET.RU - "Роснано" и "Энел Россия" (56,43% у итальянской Enel) намерены заняться совместным производством "зеленого" водорода в России (производится электролизом воды при помощи энергии, полученной из возобновляемых источников), следует из презентации "Роснано", опубликованной Telegram-каналом "Советбезрынка", пишет "Коммерсант" . Именно "зеленый" водород, считающийся наиболее экологичным, получил приоритет в масштабной программе ЕС по переходу на это топливо.

Базой для производства станет строящаяся ветроэлектростанция (ВЭС) "Энел России" в Мурманской области мощностью 201 МВт (ввод в декабре 2021 года, но возможны задержки), которую генкомпания строит по договору поставки мощности (ДПМ, гарантирует повышенный возврат инвестиций через оптовый энергорынок) для ВИЭ.

Как следует из презентации, проект мощностью 12 тыс. тонн водорода в год предназначен для экспорта в ЕС ежегодным объемом около $55 млн.

Совместные инвестиции в SPV-компанию оцениваются в $320 млн, потенциальный IRR проекта - 10-12%. Срок реализации - до 2024 года. В "Роснано" и Enel комментариев не предоставили.

Аналитики отмечают, что производство водорода могло бы решить вопрос с энергопрофицитом в Мурманской области, но конечная стоимость водорода может оказаться слишком высокой, к тому же остаются вопросы относительно способов доставки его клиентам в Европе.