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22 января 2021 года 08:53
В России хотят ввести эскроу-счета для частных домов
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Александр Колбасов\ТАСС
22 января. FINMARKET.RU - Негативные макроэкономические тенденции и дороговизна банковских кредитов для строительства жилья при введении системы эскроу-счетов привели к росту стоимости квартир в России. Об этом говорится в проекте стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ РФ до 2035 года. Документ разработал Минстрой, по просьбе ведомства в него внесли свои предложения участники рынка. Среди них - ассоциации "Объединение генеральных подрядчиков в строительстве", "Национальное объединение строителей" (НОСТРОЙ), "Национальное объединение проектировщиков и изыскателей" (НОПРИЗ) и другие. Организации направили проект стратегии в своей редакции главе Минстроя Иреку Файзуллину, пишут "Известия". Также за последний год на подорожание жилья повлияли рост цен на строительные материалы и увеличение спроса благодаря льготной ипотеке под 6,5%. Как ранее писали "Известия", в 2020 году средняя стоимость "квадрата" увеличилась на 19%. При этом из-за роста цен уменьшается средняя площадь квартир в новостройках - с 81 кв. м в 2000-м до 51,6 кв. м в 2019 году. Обеспеченность жильем сегодня в среднем составляет 26,3 кв. м на человека, сказано в стратегии. 21 января на совещании по экономическим вопросам президент России Владимир Путин заявил, что в регионах страны возникли дисбалансы на рынке жилья, не хватает доступных вариантов квартир. Глава государства попросил чиновников обсудить, что нужно сделать для выравнивания цен на рынке, в том числе благодаря увеличению предложения. Для преодоления дисбаланса между задачами стимулирования роста рождаемости и размера семей и малыми размерами вводимого жилья в многоквартирных домах, а также с учетом пожеланий населения необходимо развивать индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). В 2019 году средний размер частного дома составлял 139 кв. м, при этом стоимость 1 кв. м была ниже стоимости квартиры примерно в 1,5-2 раза, сказано в стратегии. В качестве выхода предложено совершенствовать систему проектного финансирования строительства жилья, в том числе распространить ее на ИЖС, арендные дома и жилищно-строительные кооперативы (ЖСК). Речь о распространении эскроу-счетов на комплексное малоэтажное строительство с привлечением застройщиков, уточнил эксперт комиссии по СРО общественного совета при Минстрое, президент ассоциации "Объединение генеральных подрядчиков в строительстве" Анвар Шамузафаров. "По нашим оценкам, на начальном этапе это может увеличить объемы предложения на рынке малоэтажного жилья примерно на 15-20%", - сказал он. Распространение проектного финансирования на комплексную малоэтажную застройку должно увеличить количество доступного жилья, считают участники рынка.
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Ключевые слова: Россия, строительство, эскроу-счета
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