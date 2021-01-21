Компании инвестируют в контроль работы на удаленке

21 января. FINMARKET.RU - В 2021 году 24% крупных российских компаний планируют инвестировать в IT-решения для контроля сотрудников на "удаленке", говорится в совместном исследовании CNews Analytics, "Инфосистемы Джет" и Citrix. В опросе приняли участие представители 102 крупных компаний. Тренд, по мнению аналитиков, связан с желанием более чем 40% опрошенных не возвращать сотрудников в офисы, пишет "Коммерсант"

Для этого компаниям придется не только закупать средства контроля, но и развивать собственную инфраструктуру виртуального доступа к рабочим местам, считают аналитики.

С помощью специального программного обеспечения (ПО) руководители могут отслеживать, сколько времени те тратят на выполнение рабочих задач, а сколько проводят, посещая сторонние ресурсы в интернете, включая, например, социальные сети. Стоимость внедрения такой системы для компании со средней численностью в 500 сотрудников, по оценке "Инфосистем Джет", обойдется в 1–4,5 млн руб.

Желание руководства компаний контролировать рабочее время сотрудников и их работу с корпоративной информацией на «удаленке» логично, считают эксперты. Только в первом полугодии 2020 года ущерб от утечек данных в компаниях по вине сотрудников составил 1,8 млрд руб. За этот период число утечек выросло на 47%. Наиболее уязвимы компании финансового сектора и сотовой связи, сотрудникам которых перекупщики из даркнета предлагают за вознаграждение выгружать из систем информацию, которую затем можно продать на черном рынке.