Выручка самозанятых в интернете выросла в 11 раз

21 января. FINMARKET.RU - Пандемия ускорила цифровизацию бизнеса, и одними из бенефициаров этого стали самозанятые: выручка работающих на себя от продажи товаров и услуг в Сети выросла почти в 11 раз по итогам 2020 года. Об этом "Известиям" сообщили в ЮKassa (группа "Сбера", бывшая "Яндекс.Касса").

Кризис, вызванный пандемией, а также изменения в применении налогового режима для самозанятых (весной 2020 года его распространили на все регионы России) привели к усилению роли работающих на себя и увеличению их вклада в развитие экономики страны, уверена коммерческий директор ЮMoney (владеет 100% акций ЮKassa) Оксана Коробкина.

Как выяснили аналитики, в 2020 году число принимающих онлайн-платежи самозанятых выросло в 6,4 раза, а их оборот увеличился в 10,6 раза по сравнению с 2019 г. Число покупок тоже показало позитивную динамику - их стало больше в 9,7 раза.

Сильнее всего выручка выросла у самозанятых, продающих в интернете одежду и обувь, - в 38 раз. На 2-м месте оказались поставщики аудио- и видеоконтента - им удалось увеличить оборот онлайн-платежей в 20 раз. Большим спросом пользовались и образовательные услуги: доход самозанятых, которые на них специализируются, вырос в 11 раз. Почти в 8 раз больше череззаработали продавцы сувениров и товаров для хобби, а также те, которые оказывают персональные услуги.

При этом самый большой средний чек онлайн-покупки был зафиксирован у товаров для дома и сада, произведенных самозанятыми. Он составил 3687 рублей, что почти в 3 раза больше прошлогоднего результата, сообщили в ЮKassa. Во столько же вырос средний чек у услуг рекламы и продвижения, составив 805 рублей. Заметно увеличился этот показатель и у самозанятых, которые работают в категориях "еда и продукты с доставкой" (в 2,5 раза - до 1895 рублей), "детские товары" (в 2 раза - до 883 рублей), а также "персональные услуги" (в 2 раза - до 1320 рублей).

Член совета ТППИгорь Скляр считает, что онлайн-оборот работающих на себя продолжит увеличиваться и в 2021 году, однако рост будет ниже, чем в 2020 г., и составит 30-40%.