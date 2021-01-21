В этом году количество банкротств компаний может вырасти на 20%

21 января. FINMARKET.RU - В условиях пандемии волну банкротств в России удалось сдержать - число корпоративных банкротств в экономике по итогам года оказалось на 19,8% ниже, чем было зафиксировано в 2019 г.: 9700 против 12 000, - говорится в исследовании Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) "Банкротства юридических лиц в России: основные тенденции 2020 г.".

Причина снижения банкротств проста - мораторий, действовавший с апреля по декабрь 2020 г. "За период действия моратория число юрлиц-банкротов оказалось на 21,4% ниже, чем за тот же период 2019 г.", - подчеркивается в исследовании.

Из 30 крупнейших по выручке юрлиц-банкротов в 2020 г. 11 компаний относятся к сфере торговли (более 1500 банкротств). В топ-10 также присутствуют по две компании из сфер производства нефтепродуктов и вложений в ценные бумаги, пишут "Ведомости"

Как отмечает ведущий эксперт ЦМАКП Алексей Рыбалка, "отложенное" банкротство может касаться 2000 компаний, "выпавших" из статистики в результате ограничительных мер, из которых порядка 200 - это средний и крупный бизнес (выручка от 800 млн руб. в год)".

"Исходя из этих цифр можно предположить, что в 2021 г. количество банкротств увеличится как минимум на 20%, т. е. их может быть столько же, сколько было в 2019 г.", - сообщил Рыбалка "Ведомостям". Он считает, что вала банкротств после отмены моратория ждать не стоит, так как многие компании смогли договориться с банками о реструктуризации долгов и в досудебном порядке урегулировать споры с другими кредиторами.

Тревожным фактором Рыбалка называет не грядущий рост компаний-банкротов, а снижение числа новых компаний в экономике и общее уменьшение количества юрлиц.

В ЦМАКП подсчитали: в 2020 г. на одну открытую компанию приходилось 2,3 юрлица, прекратившего свою деятельность. Для сравнения: в 2019 г. это соотношение составляло 2,1, а в 2018 г. - 1,8. Уменьшение числа новых компаний началось не во время пандемии, а гораздо раньше - в 2013 г., с 2018 г. оно стало сильно расти, так как, по словам экономиста, процедура регистрации компаний ужесточилась, одновременно ФНС стала зачищать рынок от компаний-однодневок и прочих неблагонадежных юрлиц.

В 2020 г. было зарегистрировано только 240 893 новых юрлица, что на 24,3% меньше, чем годом ранее (318 000). "Вряд ли стоит ожидать, что в 2021 г. компаний станет больше, - говорит Рыбалка. - Оснований для этого немного, учитывая понижательный тренд последних лет и неопределенность экономической ситуации".

Как отмечают другие эксперты, уход с рынка слабых, неэффективных компаний - скорее плюс, чем минус, однако проблемой, связанной с банкротствами, является рост безработицы.