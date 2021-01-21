Транспортный налог на экологичные авто могут отменить или снизить

21 января. FINMARKET.RU - Минэкономразвитияизучает возможность отмены либо снижения транспортного налога для владельцев экологичного транспорта, рассказал "Известиям" представитель министерства. Такая мера - вероятный способ улучшить экологическую ситуацию в стране и снизить выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов от транспортных средств в атмосферу. Эта практика уже существует в ряде регионов, теперь льготы предлагается рассмотреть на федеральном уровне, уточнил представитель министерства.

Минэкономразвития также предлагает предоставить субсидии покупателям автомобилей с объемом двигателя до 1 литра и прорабатывает возможности стимулирования производителей экологичных автомобилей.

"Соответствующая налоговая политика и введение финансовых стимулов покупки автомобилей с низким удельным расходом топлива или низкими выбросами парниковых газов могут способствовать изменению поведения потребителей и производителей автотранспортных средств", - отметил представитель Минэкономразвития.

Рассматривается возможность включения этих мер в разрабатываемый министерством комплексный план по повышению энергоэффективности российской экономики, уточнил он. Как предполагается, документ будет направлен на утверждение в правительство до конца 2-го квартала 2021 года. Мероприятия плана будут прорабатывать совместно с профильным сообществом. Их реализация будет способствовать сокращению парниковых газов благодаря экономии энергоресурсов.

Перечисленные меры в транспортной отрасли к 2030 году позволят снизить потребление условного топлива на 11 млн тонн в год (единица, применяемая для сопоставления различных видов топлива).

Как считают эксперты, нововведения будут способствовать улучшению экологической ситуации в стране.

А в Минфине отметили, что транспортный налог в значительной степени формирует доходную базу региональных и местных бюджетов, а также является одним из источников формирования дорожных фондов. Его отмена приведет к снижению поступлений региональных бюджетов, что потребует соответствующей компенсации из федерального бюджета. Остальные меры также требуют экономического обоснования и дополнительной проработки, добавили в министерстве.