Обязанности банков по представлению информации налоговикам будут расширены

21 января. FINMARKET.RU - Минфин предлагает расширить возможность получения налоговыми органами информации, имеющейся в кредитных организациях и у держателей реестра ценных бумаг, о бенефициарных владельцах, выгодоприобретателях, доверенных лицах их клиентов (организаций, ИП и физических лиц), следует из законопроекта, который рассматривался на последнем заседании правительственной комиссии по законопроектной деятельности.

Согласно предложенным поправкам в Налоговый кодекс (НК),будут обязаны выдавать налоговым органам копии паспортов лиц, имеющих право на получение (распоряжение) денежными средствами, находящимися на счете клиента; доверенностей на получение (распоряжение) денежными средствами; документов, определяющих отношения по открытию, ведению и закрытию счета клиента; карточек с образцами подписей и оттиска печати; сведения о бенефициарных владельцах, представителях, выгодоприобретателях клиента - как в отношении отдельных операций, так и за определенный период. Вся эта информация должна быть предоставлена в течение 3 дней со дня получения мотивированного запроса налогового органа.

В соответствии с действующей статьей 93.1 НК при проведении налоговых проверок налоговики вправе истребовать документы у контрагента проверяемого лица. Предложенные поправки уточняют, что налоговики смогут истребовать информацию также у лица, которое осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг. Кроме того, налоговыми органами могут быть запрошены документы, связанные с ведением реестра владельцев ценных бумаг в соответствии с запросом уполномоченного органа иностранного государства, в случаях, предусмотренных международными договорами

Данные поправки вызвали вопросы у Минюста и Минэкономразвития. Минэкономразвития в своем отзыве на законопроект отмечает, что в "антиотмывочном" законе (115-ФЗ) предусмотрена обязанность юридического лица по ведению, хранению, раскрытию и предоставлению по запросу налоговых органов информации и своих бенефициарных владельцах. "Таким образом, в случае принятия законопроекта, сохранение указанной обязанности в отношении юридических лиц и ответственности за ее неисполнение влечет избыточную административную нагрузку на субъекты предпринимательской деятельности", - говорится в отзыве Минэкономразвития.

"Из указанного положения проекта поправок не ясно, для каких целей налоговые органы наделяются правом запрашивать вышеприведенный перечень имеющихся в распоряжении банка документов и сведений, поскольку в представленных материалах отсутствует аргументация вводимых проектом поправок положений. В связи с этим невозможно оценить соответствие содержания и объема запрашиваемых сведений целям их запроса", - говорится в заключении Минюста.

Минфин, в пояснительной записке к законопроекту уточнил, что поправки необходимы для осуществления налогового контроля и исполнения международных обязательств РФ по обмену информацией в налоговых целях.

Предложенный законопроект также предлагает увеличить с 4 до 5 лет срок хранения данных бухгалтерского и налогового учета и других документов, необходимых для исчисления и уплаты налогов.

Документ оформлен как проект поправок ко второму чтению законопроекта, который уже находится на рассмотрении в Госдуме.