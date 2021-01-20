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20 января 2021 года 10:38
СКР за увеличение срока давности за неуплату налогов гражданами до 10 лет
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Михаил Почуев/ТАСС
20 января. FINMARKET.RU - Следственный комитет России (СКР) выступил за ужесточение уголовной ответственности для физических лиц за налоговые преступления. В первую очередь предлагается увеличить срок давности по ним до 10 лет, приравняв к сроку давности по таким преступлениям, установленному для юрлиц, пишут "Ведомости". Сейчас, согласно ст. 113 НК РФ срок давности составляет 3 года. По мнению представителей СКР, такой небольшой срок давности позволяет многим индивидуальным предпринимателям избегать ответственности за неуплату налогов, поскольку следователи просто не успевают расследовать их преступления. Кроме того, СКР предлагает сократить срок, в течение которого ФНС должна направить материалы следователю, если должник не возмещает ущерб. Сейчас у должника есть 2 месяца до того, как ФНС передаст материалы дела в СКР, что, по мнению следователей, дает нарушителям достаточно времени, чтобы спрятать свои активы. Инициативы следователей вызвали жесткую критику бизнес-сообщества. "В распоряжении следствия сегодня имеется огромная налоговая машина, им предоставлена возможность самостоятельно возбуждать уголовные дела по налоговым преступлениям, - заявил "Ведомостям" бизнес-омбудсмен Борис Титов. - Собственно, это их работа - своевременно выявлять преступления, и нынешний срок давности для этого вполне достаточен". Как считают юристы, реализация предложений СКР лишь напугает предпринимателей. Не поддерживают эксперты и предложение СКР о сокращении срока передачи налоговой службой сведений о неуплаченных налогах. "Неуплата налогов и преступная схема по уклонению от налогов - это разные вещи, совсем разные, - напоминает Титов. - Российский уголовный закон по своей букве карает именно за умысел. Причины неуплаты могут быть различными - и далеко не всегда из-за недобросовестности предпринимателя. А следствие в большинстве случаев предпочитает констатировать умысел по умолчанию". По мнению бизнес-омбудсмена, законодатели сейчас должны усиленно работать над тем, чтобы максимально четко разграничивать уголовные налоговые преступления и административные налоговые правонарушения.
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