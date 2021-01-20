Россияне начали скупать коммерческие площади

20 января. FINMARKET.RU - В 2020 году спрос на небольшие торговые помещения (60-90 кв. м) на первых этажах домов в России вырос на 25-30%, на маленькие офисы (30-50 кв. м) - на 10-15%, рассказал "Известиям" руководитель направления коммерческой недвижимости федеральной компании "Этажи" Антон Лескин. При этом среди покупателей помещений стрит-ритейла стало больше обычных людей - сегодня их доля составляет 80%, указал он.

"Коммерческаястала доступнее для массового покупателя, теперь в такие "квадраты" вкладываются и пенсионеры, и молодые люди до 35 лет. Еще несколько лет назад на рынке был небольшой объем предложения бюджетных вариантов, со временем сегмент наполнился новыми и доступными объектами", - сказал Лескин.

Число просмотров объявлений коммерческих помещений на продажу на первых этажах домов в крупных городах за год увеличилось на 13%. Сейчас спрос выше в среднем на 16%, чем годом ранее, подтвердил тенденцию директор по аналитике "Циан.Коммерческая недвижимость" Александр Павленко. "В сегменте коммерческой недвижимости зафиксирован приток инвесторов, которые раньше покупали жилье и сдавали его в аренду", - отметил Лескин.

Рост спроса на помещения на первых этажах вызван тем, что из-за увеличения цен на квартиры доходность от их сдачи в аренду стала менее привлекательной, указал партнер Colliers International Станислав Бибик. Доходность коммерческих помещений на первых этажах составляет 10-12% годовых в рублях, тогда как квартир в аренду - в районе 4-5%, рассказал эксперт.

Также в прошлом году высоким спросом пользовались так называемые помещения свободного назначения (ПСН), сообщил руководитель направления коммерческой недвижимости в "Авито Недвижимость" Тимур Зайцев. По итогам декабря 2020-го спрос на их покупку превзошел интерес к торговым помещениям вдвое, подчеркнул он.

"Высокая актуальность ПСН обусловлена прежде всего изменениями на рынке в связи с пандемией. В условиях "новой реальности" развитие получили сервисы доставки продуктов и готовых блюд, а также онлайн-ритейл. Помещения свободного назначения стали самым оптимальным вариантом для этого: при необходимости их можно быстро адаптировать под текущие потребности", - объяснил Тимур Зайцев.