Утильсбор на легковые машины предлагают повысить на 25%

20 января. FINMARKET.RU - Минпромторг РФ разработал проект постановления правительства, предполагающий индексацию базовых ставок утилизационного сбора на легковыеи прицепы на 25%, следует из материалов, опубликованных на портале regulation.gov.ru.

Проект предполагает, что базовая ставка сбора на легковые автомобили вырастет с 20 тыс. руб. до 25 тыс. руб., прицепов - с 150 тыс. руб. до 187,5 тыс. руб. Общественное обсуждение инициативы будет проходить с 19 января до 2 февраля 2021 года.

"Ожидается, что увеличение ставок утильсбора не вызовет роста цен на автомобили российского производства, так как данное увеличение будет компенсировано пропорциональным увеличением государственной поддержки отраслевых программ стимулирования спроса", - отмечается в пояснительной записке к проекту.

Там также говорится, что дополнительные поступления в федеральный бюджет позволят в том числе продолжить реализацию в 2021 году программ стимулирования спроса на автомобильную технику, таких как льготное автокредитование, льготный лизинг и скидка на газомоторную технику.

В записке отмечается, что программы направлены прежде всего на поддержку социально-приоритетных категорий - семей, имеющих детей, молодых людей, впервые приобретающих автомобиль, медицинских работников, а также малого и среднего бизнеса и распространяются на высоколокализованные автомобили массового, доступного ценового сегмента.

"В части импортируемых автомобилей необходимо отметить, что доля утилизационного сбора в их стоимости составляет порядка 5%, при этом за период 2018-2019 годов ввозная пошлина на импортируемые легковые автомобили была снижена с 20% до 15%. Таким образом, существенного удорожания импортной техники в связи с индексацией ставок утилизационного сбора также не ожидается", - говорится в пояснительной записке.

Ставка утилизационного сбора в отношении транспортных средств, ввозимых физическими лицами для личного пользования, вне зависимости от объема двигателя составит не более 4,5 тыс. руб. в отношении новых автомобилей и не более 6,5 тыс. руб. - в отношении подержанных.

Как сообщил "Интерфаксу" представитель Минэкономразвития, министерство поддерживает индексацию утильсбора через увеличение его базовой ставки на 25% "для сохранения уровня тарифной защиты".

"В 2020 году произошло ослабление курса рубля (+25%), что привело к снижению доли утилизационного сбора в цене импортируемых автомобилей - их таможенная стоимость номинируется в иностранной валюте, а размер утилизационного сбора зафиксирован в рублях. При этом повышение базовой ставки сбора в 2021 году не окажет существенного влияния на цены продаваемых в РФ автомобилей (к уровню 2020 года)", - отметил он.

Кроме того, в министерстве также поддерживают повышение утильсбора на сельскохозяйственную и спецтехнику за счет корректировки коэффициентов - "чтобы также привести совокупный уровень защиты рынка на самоходную технику в среднем до 30%".

"Сейчас уровень защиты не превышает 8-13% в зависимости от вида продукции. Такой уровень не стимулирует российских производителей самоходной техники инвестировать в локализацию новых видов продукции, так как импорт в этой ситуации выгоднее инвестиций в производство. При этомза специализированную технику, производство которой не осуществляется на территории России, не корректируется", - отметили в Минэкономразвития, добавив, что "допдоходы бюджета от утильсбора можно будет направить на повышение объемов финансирования программ стимулирования спроса автопрома и спецтехники".

"Ориентировочно только новые проекты "Ростельмаша" по производству тракторов и прицепной техники позволят создать дополнительно более 2,3 тыс. рабочих мест. Локализация иностранных производителей (Hitachi, Komatsu) - еще более 500 рабочих мест", - добавили в пресс-службе министерства.

Планируемое Минпромторгом нынешнее повышение утильсбора станет уже четвертым с момента его введения в 2012 году. Последний раз он повышался год назад - с начала 2020 года коэффициенты сбора выросли в среднем на 111%. Индексация в меньшей степени затронула машины с двигателем до 1 л (+46%), в большей - внедорожники и премиальные седаны с двигателем от 3,5 л (+145%). Сбор на самый массовый сегмент автомобилей (двигатель 1-2 л) увеличится почти на 112,4%.

Утильсбор на автомобили был введен в 2012 году со вступлением вступления России в ВТО, после которого пошлины на ввоз машин из-за рубежа стали планомерно снижаться. Первоначально сбор платили лишь импортеры, но позже его уплата стала обязательной для всех работающих в РФ производителей.

Локализованные в стране концерны получают компенсирующие сбор промсубсидии. С 2020 года их было решено распределять в пользу игроков с наибольшей локализацией: 50% от уплаченного каждым концерном объема утильсбора компенсируется гарантированно, оставшаяся половина выплат привязана к уровню локализации продукции в баллах (по 719-му постановлению кабмина). С 2021 года к уровню локализации планируется привязать уже 75% возможного объема выплат каждому игроку отрасли, а с 2022 года - все 100%.