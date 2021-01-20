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20 января 2021 года 09:58
Российские компании выплатят дивиденды за 2020 год
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Дмитрий Рогулин/ТАСС
20 января. FINMARKET.RU - Почти все крупные компании в России выплатят своим акционерам дивиденды за 2020 год, хотя он стал самым тяжелым для экономики за десять лет, пишет "Российская газета". У нефтегазовых компаний дивиденды будут меньше, чем по итогам 2019 года, а вот у металлургов практически на том же уровне, считает портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Эдуард Харин. Ресурсным компаниям помог слабый рубль и быстрое восстановление товарных рынков, прежде всего в части металлов. В среднем по индексу МосБиржи дивидендная доходность по бумагам может быть выше 6% на горизонте 12 месяцев, это лучший результат среди фондовых площадок крупных стран мира, прогнозирует начальник управления информационно-аналитического контента "БКС Мир инвестиций" Василий Карпунин. Общий дивидендный поток в 2021 году снизится, так как компании, в основном нефтегазового и финансового сектора, ухудшат свои результаты относительно 2019 года. Но, вероятно, это будет разовая "просадка", поэтому на длинном горизонте привлекательность дивидендного фактора во многих компаниях сохранится, полагает Карпунин. Прогноз дивидендной доходности к текущим ценам традиционно сравнительно высок для бумаг черной металлургии, в этой отрасли в период шоков операционные показатели стабильны, отмечает председатель правления Банка "Фридом Финанс" Геннадий Салыч. Сектор ТЭК, несмотря на ожидаемый спад в финансовых показателях, способен показать сравнительно высокую дивидендную доходность. Тенденция повышения цен на продукцию как нефтедобывающей, так и металлургической отраслей остается устойчивой благодаря мягкой монетарной политике ведущих стран последних 12 лет. Дивидендная доходность российского рынка является самой большой по нескольким причинам, объясняет Харин. Во-первых, экономика растет медленными темпами, и большинство компаний предпочитают распределять свободный денежный поток между акционерами. Во-вторых, большая часть компаний являются ресурсными, и они исторически, и не только в России, предлагают инвесторам высокие выплаты. В-третьих, нефтяные компании находятся в ограничениях ОПЕК+, что также сужает возможности для роста добычи.
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