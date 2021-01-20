Правительство еще раз обдумает размер поддержки зеленой энергетики

20 января. FINMARKET.RU - Правительство отправило на доработку предложения Минэнерго по сокращению объемов новой программы поддержки ВИЭ на 2025–2035 годы до 306 млрд руб. Вице-премьер Александр Новак дал ведомствам десять дней, чтобы снова пересчитать объем финансирования и объем строительства новых зеленых мощностей, сообщили "Коммерсанту" источники, знакомые с ходом совещания в правительстве. Резко против снижения объемов программы выступил Минпромторг, поскольку, по мнению ведомства, это сделает невыгодным углубление локализации оборудования для ВИЭ-генерации.

Программа поддержки зеленой генерации в РФ стартовала в 2013 году, по ней до 2024 года будет построено до 6 ГВт новых мощностей (доля выработки — около 1%). Инвесторы в ВИЭ добились продления поддержки до 2035 года. Генкомпании строят электростанции по договорам поставки мощности (ДПМ ВИЭ, гарантирует возврат инвестиций через повышенные платежи за мощность).

Объем новой программы поддержки зеленой генерации был утвержден в 2019 году на уровне 400 млрд руб. до 2035 года и 725 млрд руб. до 2050 года. По оценкам аналитиков, этого хватило бы на строительство еще 5–7 ГВт новых ветряных и солнечных электростанций (ВЭС и СЭС), а также малых ГЭС. В таком случае доля зеленой выработки в энергосистеме РФ могла бы достигнуть 3%.

Однако в 2020 году началось обсуждение возможного сокращения программы, чтобы выполнить поручение Владимира Путина о сдерживании роста энергоцен уровнем инфляции. По словам источников “Коммерсанта”, на совещании было озвучено предложение о снижении нагрузки на энергорынок до 2035 года до 306 млрд руб. По оценкам отрасли, это позволит построить чуть больше 4 ГВт новых ВИЭ. Причем Минэнерго также предложило снизить финансирование СЭС с вводом в 2023 и 2024 годах, перенесенных из старой программы, с 37 млрд до 24 млрд руб.