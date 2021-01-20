Утверждены ключевые показатели эффективности для институтов развития

20 января. FINMARKET.RU - В Белом доме одобрили ключевые показатели эффективности (KPI) для ряда институтов развития. В их числе ДОМ.РФ, Россельхозбанк (РСХБ), Корпорация МСП, Российский экспортный центр (РЭЦ), "Сколково" и Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК), пишут "Известия" со ссылкой на источники, близкие к кабмину.

Согласно распоряжению правительства, все KPI должны быть разделены на две группы: финансовые, характеризующие прибыльность организации, и отраслевые, увязанные с национальными целями развития. Исходя из их достижения планируется оцениватьработы организаций, а также определять размер вознаграждения топ-менеджмента.

По информации собеседников, близких к кабмину, ДОМ.РФ для достижения национальной цели "Комфортная и безопасная среда для жизни" должен будет секьюритизировать ипотечные кредиты на сумму в 400 млрд рублей, профинансировать рынок аренды на 8 млрд и ввести на федеральных участках жилье общей площадью 1,3 млн кв. м. Это отраслевые KPI для института. Среди финансовых - сгенерировать доход акционера (то есть, правительства) в 8,8 млрд рублей, а также обеспечить рентабельность по выручке на уровне 10%.

От Россельхозбанка ждут достижений по наццели "Достойный труд и успешное предпринимательство". Срочный кредитный портфель организации должен составить 2,57 трлн рублей по итогам 2021 года, а объем выдачи займов для агропромышленного комплекса - 1,42 трлн. Кроме этого, малый и средний бизнес получит в Россельхозбанке 250 млрд рублей кредитов, а доля розничных продуктов, доступных в "цифре", будет не ниже 60%.

Корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства в 2021 году предстоит довести объем закупок крупнейших заказчиков у МСП до 3,8 трлн рублей и оказать гарантийную поддержку бизнесу на 354,4 млрд рублей. Кроме того, организации предстоит отчитаться за число МСП и самозанятых, получивших доступ к сервисам и информационной поддержке (их должно быть не меньше 445 тыс.), а также за количество предоставленного им имущества (не менее 28,5 тыс. единиц).

Еще одной организацией, в KPI которой правительство вынесло меры поддержки МСП, стал РЭЦ. В 2021 году ему предстоит вывести на контракты 3 тыс. малых и средних фирм, а общий объем поддержанного экспорта должен составить более $27 млрд. РЭЦ предстоит позаботиться и об имидже: в показатели эффективности организации включен индекс потребительской лояльности, который должен составить не менее 55% по итогам года.

Власти не обошли вниманием и Фонд "Сколково", поставив его руководству задачу обеспечить выручку компаний-резидентов на уровне 115 млрд рублей и увеличить их количество до 2,5 тыс.

Новые показатели эффективности были утверждены также для Государственной транспортной лизинговой компании. Объем ее нового бизнеса в 2021 году должен составить 80,4 млрд рублей, а инвестиций в транспортный комплекс - 85,6 млрд. Кроме того, ГТЛК должна будет на 100% выполнить программы с госучастием и нацпроекты, а также отдать на дивиденды 250 млн рублей.