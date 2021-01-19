Коммунисты предлагают отменить страхование валютных вкладов

19 января. FINMARKET.RU - В Госдуму внесен, который предусматривает отказ от страхования валютных вкладов, свидетельствуют данные СОЗД (Системы обеспечения законодательной деятельности). Его авторы - Геннадий Зюганов и группа депутатов-коммунистов, пишут "Ведомости" . "В целях обеспечения дедолларизации экономики страны предлагается распространить системы страхования только на рублевыев российских банках, - отмечается в пояснительной записке к документу. - Предлагается ст. 38 дополнить ч. 4 следующего содержания: "Система обязательного страхования вкладов физических лиц в банках распространяется только на вклады в валюте Российской Федерации".

Предложение коммунистов вызвало у экспертов множество возражений. "Исключение валютных вкладов из числа страхуемых Агентством по страхованию вкладов приведет сначала к тому, что в случае банкротства банка люди потеряют возможность производить оплату в валюте, - указывает председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. - А в дальнейшем граждане предпочтут хранить валютные накопления в виде наличных".

Младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Вячеслав Путиловский уверен, что "вместо дедолларизации экономики будет усиливаться дедолларизация коммерческих банков, что увеличит их затраты на привлечение валютной ликвидности".

Банкиры тоже сомневаются, что инициатива коммунистов будет реально способствовать дедолларизации экономики.

В законопроекте коммунистов содержится и еще одна новация - закон "О банках и банковской деятельности" предлагается дополнить положением о безотзывных банковских вкладах. В пояснительной записке к документу отмечается, что под безотзывным вкладом подразумевается депозит, по условиям которого клиент не может расторгнуть договор по первому требованию, как это установлено сейчас, необходимо уведомить банк за три месяца до закрытия вклада. Очевидно, что поводом для разработки законопроекта послужил произошедший в 2020 г. отток средств со счетов физических лиц.