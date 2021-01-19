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19 января 2021 года 11:23
Самозанятые смогут оформить кредит через цифровую платформу
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Петр Ковалев/ТАСС
19 января. FINMARKET.RU - Предприниматели и самозанятые в РФ смогут оформить кредит через цифровую платформу по поддержке малого и среднего предпринимательства (МСП) "Мой бизнес", пишет "Российская газета". На новой платформе предприятия могут решить свои финансовые, имущественные запросы, получить консультационные и образовательные услуги. Сейчас здесь собраны 197 услуг и мер поддержки. А как рассказала замглавы Минэкономразвития Татьяна Илюшникова, представителям МСП уже оказано 45,3 тыс. услуг, а в личном кабинете зафиксировано 77,5 тыс. посетителей. "Платформа должна стать универсальной, чтобы к ней могли подключаться и коммерческие сервисы. Прежде всего на бесплатной основе, но какие-то сервисы могут быть и платными, если будет запрос бизнеса", - сказала Илюшникова на заседании комиссии Госдумы по вопросам поддержки МСП. Среди коммерческих сервисов, которые могут появиться в системе, она назвала банковские, юридические, бухгалтерские и другие услуги. Впоследствии на платформе добавят решения для ведения кадрового учета. Основными поставщиками таких услуг и данных будут являться кредитные организации - например, банки-партнеры, которые участвуют в госпрограммах льготного кредитования, образовательные платформы, которые уже сотрудничают с Корпорацией МСП и центрами "Мой бизнес" в регионах. По словам замглавы Минэкономразвития, элементы сервисов по возможности подать заявку на получение кредитов именно с платформы уже внедряются. Причем можно будет не просто подать заявку, а отслеживать ее статус.
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