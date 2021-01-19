В России могут появиться новые авиакомпании-лоукостеры

19 января. FINMARKET.RU - В России планируется создать новые авиакомпании-лоукостеры. Они могут базироваться в аэропортах Жуковского, Челябинска и Калининграда. Поручение проработать этот вопрос дал министр транспорта Виталий Савельев, а руководитель Росавиации Александр Нерадько попросилподготовить предложения и наработки. Это следует из документов регулятора, пишут "Известия"

Завтра перевозчики выступят с докладами на совещании в Росавиации, посвященном организации и развитию низкотарифных перевозок для обеспечения мобильности населения между регионами России.

К участию в мероприятии приглашены S7 Airlines, "Уральские авиалинии", Utair, Red Wings, "Азимут" и "Ямал", сказал один из собеседников "Известий". По его словам, авиакомпании группы "Аэрофлот" не приглашены, потому что в ее состав входит низкобюджетный перевозчик "Победа". Представители приглашенных перевозчиков, кроме "Азимута", подтвердили свое участие в мероприятии.

На совещании планируется обсудить целесообразность создания новых авиакомпаний, специализирующихся на низкотарифных перевозках, или формирования соответствующего сегмента на базе действующих. Также запланировано обсуждение необходимых мероприятий для создания режима благоприятствования для оперирования лоукостеров, следует из повестки мероприятия.

Вопрос создания лоукостеров в России начал прорабатываться после назначения экс-главы "Аэрофлота" Виталия Савельева на должность министра транспорта, считает источник "Известий" в одной из крупнейших авиакомпаний. Ранее на заседании профильного комитета Госдумы 9 ноября Савельев заявлял, что число таких лоукостеров, как "Победа", в России должно быть больше, а потенциальными регионами для новых низкобюджетных компаний он называл среднюю полосу России и Дальний Восток. Позднее в ноябре 2020 года руководитель Росавиации Александр Нерадько, выступая на пленарном заседании конференции "Транспортная неделя - 2020", сообщил о заинтересованности и стремлении многих российских авиакомпаний создавать лоукост-подразделения.