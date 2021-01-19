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19 января 2021 года 08:33
ЦБ планирует развить институт информаторов
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Гавриил Григоров/ТАСС
19 января. FINMARKET.RU - Центробанк рассматривает возможность развития института информаторов. Предполагается, что сотрудники финансовых организаций будут сообщать о нарушениях прав потребителей их работодателями. Это следует из информационного доклада "Направления защиты прав потребителей финуслуг", пишут "Известия". Как указано в докладе, на нынешнем этапе развития финрынка подразумевается расширение использования различных продуктов и услуг различными группами населения. Новые условия диктуют необходимость в использовании новых методов поведенческого надзора. ЦБ подумывает о расширении интерактивных сервисов, следует из документа. Регулятор проанализировал опыт иностранных регуляторов в сфере защиты прав потребителей финансовых услуг, в частности Financial Conduct Authority (Великобритания) и Consumer Financial Protection Bureau (США), рассказали "Известиям" в пресс-службе Центробанка. "Эти регуляторы получают сведения о нарушении прав граждан от лиц, которые в силу служебных обязанностей либо по иному основанию располагают информацией о фактических или потенциальных нарушениях прав потребителей финансовых услуг финансовыми организациями", - уточнили в ЦБ. Сейчас Банк России апробирует аналогичный механизм для повышения эффективности противодействия недобросовестным практикам на финансовом рынке, рассказали в пресс-службе регулятора. В прошлом году на официальном сайте ЦБ в разделе "Контактная информация" был размещен сервис, позволяющий работникам финорганизаций, в том числе бывшим, сообщить о возможном нарушении их работодателями прав потребителей финуслуг. Сервис полностью анонимный, чтобы информаторы не опасались ответных действий со стороны работодателя. Как уточнили в ЦБ , подобные обращения могут стать для Банка России важным источником информации о деятельности финорганизаций в сфере оказания розничных услуг. Окончательное решение об использовании сервиса примут после анализа практики взаимодействия и полученного контента, уточнили там. Институт информаторов - нормальная практика, которая применяется в ряде стран, отметил председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин. Однако эксперты считают, что без дополнительной мотивации вряд ли можно рассчитывать на массовость жалоб. В странах, где существует такая практика, приняты меры стимулирования, обратил внимание вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков.
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Ключевые слова: РФ, ЦБ, информация, финуслуги, нарушения
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АК-54 19.01.2021
Я к чему написал в низу про объединяющую идею! Если завтра война, если завтра в поход, что должен защищать я и мои дети? Дань,налоги, поборы, и скотское к себе отношение? К примеру "НАЛОГ" - это доля государства в прибыли(предприятия ..)за СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЭТОЙ ПРИБЫЛИ! Что сделало государство для обложения налогом недвижимости полученой в СССР, это не налог - ЭТО ДАНЬ? СКолько раз оплачены налоги на вклады пенсионеров? И так чего не коснись.
АК-54 19.01.2021
Сегодняшний ЦентроБанк - филиал финансовой системы США, по этому в стиле Байдена надо срочно натравливать граждан друг на друга - РАЗДЕЛЯЙ и ВЛАСТВУЙ! Уже ввели налоги на вклады, для этого потребовался месяц - а прекратить вывоз средств из России не желают уже 30(тридцать лет), В Америке есть объединяющая нацию идея - у на с только увеличение цен и поборов и вывоз собранного с населения всё в ту-же Америку. Даже продажу картошки обложили штрафами!!!
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