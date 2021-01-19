ЦБ планирует развить институт информаторов

19 января. FINMARKET.RU - Центробанк рассматривает возможность развития института информаторов. Предполагается, что сотрудники финансовых организаций будут сообщать о нарушениях прав потребителей их работодателями. Это следует из информационного доклада "Направления защиты прав потребителей финуслуг", пишут "Известия"

Как указано в докладе, на нынешнем этапе развития финрынка подразумевается расширение использования различных продуктов и услуг различными группами населения. Новые условия диктуют необходимость в использовании новых методов поведенческого надзора.

подумывает о расширении интерактивных сервисов, следует из документа. Регулятор проанализировал опыт иностранных регуляторов в сфере защиты прав потребителей финансовых услуг, в частности Financial Conduct Authority (Великобритания) и Consumer Financial Protection Bureau (США), рассказали "Известиям" в пресс-службе Центробанка.

"Эти регуляторы получают сведения о нарушении прав граждан от лиц, которые в силу служебных обязанностей либо по иному основанию располагают информацией о фактических или потенциальных нарушениях прав потребителей финансовых услуг финансовыми организациями", - уточнили в ЦБ.

Сейчас Банк России апробирует аналогичный механизм для повышения эффективности противодействия недобросовестным практикам на финансовом рынке, рассказали в пресс-службе регулятора.

В прошлом году на официальном сайте ЦБ в разделе "Контактная информация" был размещен сервис, позволяющий работникам финорганизаций, в том числе бывшим, сообщить о возможном нарушении их работодателями прав потребителей финуслуг. Сервис полностью анонимный, чтобы информаторы не опасались ответных действий со стороны работодателя.

Как уточнили в ЦБ , подобные обращения могут стать для Банка России важным источником информации о деятельности финорганизаций в сфере оказания розничных услуг. Окончательное решение об использовании сервиса примут после анализа практики взаимодействия и полученного контента, уточнили там.

Институт информаторов - нормальная практика, которая применяется в ряде стран, отметил председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин.

Однако эксперты считают, что без дополнительной мотивации вряд ли можно рассчитывать на массовость жалоб.

В странах, где существует такая практика, приняты меры стимулирования, обратил внимание вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков.