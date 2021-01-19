Летом электронные цифровые подписи начнет выдавать ФНС

19 января. FINMARKET.RU - С июля 2021 г. Федеральная налоговая служба (ФНС) начнет выпуск бесплатных электронных цифровых подписей (ЭЦП) для российских компаний, индивидуальных предпринимателей и нотариусов.

"В связи с тем что аккредитованным в настоящее время удостоверяющим центрам необходимо до 1 июля 2021 г. пройти процедуру переаккредитации, а срок действия выпущенных ими квалифицированных сертификатов электронной подписи ограничен 1 января 2022 г.,России планирует наравне с указанными удостоверяющими центрами обеспечивать выпуск квалифицированной электронной подписи для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и нотариусов с 1 июля 2021 г. в целях обеспечения "бесшовного" перехода от коммерческой услуги по выпуску электронной подписи к соответствующей безвозмездной государственной услуге, - пояснили "Ведомостям" в ФНС России. - Получить квалифицированную электронную подпись в удостоверяющем центре ФНС России смогут все юридические лица, индивидуальные предприниматели и нотариусы".

При этом выпускаемая удостоверяющим центром ФНС России электронная подпись будет применима для получения всех государственных и коммерческих услуг, а также подписания любых электронных документов.

Большинство экспертов и участников рынка оценивают такое расширение функций ФНС положительно, поскольку сейчас обмен электронными документами между компаниями сопровождается неизменной головной болью. Главная причина - отсутствие в России единого формата для таких документов. К тому же для придания каждому документу юридической силы его необходимо утвердить- специальным набором защищенных криптографией символов, которые подтверждают совершение каждого действия уполномоченным лицом.

Кроме того, существует множество разновидностей цифровых подписей для взаимодействия с отдельной службой или ведомством, и у каждой из ЭЦП свой срок действия, свои юридические ограничения и своя стоимость.

Поэтому, отмечают эксперты, переход права выпуска ЭЦП к ФНС выглядит безусловным благом, так как означает дополнительный контроль за выпуском ЭЦП со стороны госорганов и дает уверенность в надежности цифровой подписи.