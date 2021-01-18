К получению долгов за ЖКУ стали привлекать коллекторов

18 января. FINMARKET.RU - Управляющие компании в регионах начали менять подход к получению недоимок по коммунальным платежам, пишут "Известия"

Между тем на данный момент взыскание долгов ЖКХ коллекторами запрещено, пояснила газете член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова, отметив, что в Госдуму внесен новый законопроект, по которому коллекторские фирмы смогут заниматься выбиванием долгов за коммунальные услуги. "Контроль за всеми формами взыскания с должников по коммунальным услугам будет вести ФССП. Ожидается, что рассмотрение нового законопроекта возобновится после окончания пандемии коронавируса", - добавила Спиридонова.

Однако по мнению другого юриста, члена Ассоциации юристов России Ольги Туруниной, российское законодательство не содержит прямого запрета управляющим компаниям в части обращения к коллекторским агентствам. Есть лишь строгие ограничения.

Юристы также отметили недопустимость размещения огромных баннеров с адресами неплательщиков, как было сделано в Подмосковье. По их словам, сведения, которые включают в себя сумму долга гражданина при наличии ФИО жильца либо его полного адреса проживания, считаются персональными данными, и размещение такой информации, полученной без согласия гражданина, является нарушением закона.

"Без разрешения должника эти действия недопустимы. Но закон не нарушен, если в объявлении указаны только номер квартиры должника и размер задолженности. Вместо номера квартиры также допустимо указать, например, номер лицевого счета. Номер квартиры или номер лицевого счета не относятся к самому гражданину, а являются данными жилого помещения. Соответственно, в этом случае согласия гражданина на публикацию данных не требуется", - заметила Спиридонова.

А Турунина считает распространение сведений о неоплате гражданами услуг ЖКХ не только незаконным, но и аморальным: "Подобные действия не только нарушают законодательство о защите персональных данных, но и умаляют право граждан на честь и достоинство. В подобных случаях гражданам необходимо обращаться в прокуратуру и в суд за защитой своих прав и свобод".

Есть еще одна сфера ЖКХ, куда могут в ближайшее время массово мобилизовать коллекторов - услуги по вывозу мусора.