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18 января 2021 года 11:15
К получению долгов за ЖКУ стали привлекать коллекторов
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Альберт Дзень/ТАСС
18 января. FINMARKET.RU - Управляющие компании в регионах начали менять подход к получению недоимок по коммунальным платежам, пишут "Известия". Между тем на данный момент взыскание долгов ЖКХ коллекторами запрещено, пояснила газете член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова, отметив, что в Госдуму внесен новый законопроект, по которому коллекторские фирмы смогут заниматься выбиванием долгов за коммунальные услуги. "Контроль за всеми формами взыскания с должников по коммунальным услугам будет вести ФССП. Ожидается, что рассмотрение нового законопроекта возобновится после окончания пандемии коронавируса", - добавила Спиридонова. Однако по мнению другого юриста, члена Ассоциации юристов России Ольги Туруниной, российское законодательство не содержит прямого запрета управляющим компаниям в части обращения к коллекторским агентствам. Есть лишь строгие ограничения. Юристы также отметили недопустимость размещения огромных баннеров с адресами неплательщиков, как было сделано в Подмосковье. По их словам, сведения, которые включают в себя сумму долга гражданина при наличии ФИО жильца либо его полного адреса проживания, считаются персональными данными, и размещение такой информации, полученной без согласия гражданина, является нарушением закона. "Без разрешения должника эти действия недопустимы. Но закон не нарушен, если в объявлении указаны только номер квартиры должника и размер задолженности. Вместо номера квартиры также допустимо указать, например, номер лицевого счета. Номер квартиры или номер лицевого счета не относятся к самому гражданину, а являются данными жилого помещения. Соответственно, в этом случае согласия гражданина на публикацию данных не требуется", - заметила Спиридонова. А Турунина считает распространение сведений о неоплате гражданами услуг ЖКХ не только незаконным, но и аморальным: "Подобные действия не только нарушают законодательство о защите персональных данных, но и умаляют право граждан на честь и достоинство. В подобных случаях гражданам необходимо обращаться в прокуратуру и в суд за защитой своих прав и свобод". Есть еще одна сфера ЖКХ, куда могут в ближайшее время массово мобилизовать коллекторов - услуги по вывозу мусора.
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Ключевые слова: РФ, ЖКУ, долги, коллекторы
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