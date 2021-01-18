Регионы увеличили расходы на рекордные 15%

18 января. FINMARKET.RU - Снижение доходов региональных бюджетов оказалось в 4 раза меньше, чем ожидал Минфин, сообщил замминистра финансов Леонид Горнин на Гайдаровском форуме. По его словам, в 1-м квартале прошлого года Минфин прогнозировал, что выпадающие доходы будут на уровне 800-850 млрд руб., однако по итогам года они составили всего 220 млрд руб., пишут "Ведомости"

При этом, по словам Горнина, у 45 субъектов Федерации объем налоговых доходов вырос по сравнению с 2019 г. Это позволило нарастить, которые по итогам года увеличились примерно на 15% по сравнению с показателями 2019 г. Такого не было и в лучшие времена, отмечают в Минфине. Причем увеличение расходов произошло преимущественно в форме инвестиций и капитальных вложений. При этомне только сами вкладывали деньги, но и смогли привлечь частные инвестиции в промышленный сектор.

Важным фактором успеха было переосмысление такого понятия, какразвития, подчеркивают в Минфине. "В бюджет развития входят не только расходы, непосредственно связанные с предоставлением налоговых трат, льгот и преференций, но и прямые субсидии, компенсации по самым разным направлениям, - пояснил Горнин. - Также в бюджет развития в субъектах РФ сейчас вкладывают траты, направленные на финансирование объектов инфраструктуры, жилищной и транспортной сфер, ЖКХ. Это позволяет снять ограничения для инфраструктурного развития любого субъекта РФ, повышая его инвестиционную привлекательность". Минфин готов поддерживать регионы, которые всерьез занимаются развитием экономики.

Но прямая финансовая поддержка регионов лишь часть амбициозного плана. Продолжится и работа с потенциальными инвесторами, сообщил первый заместитель министра экономического развития Андрей Иванов. "Помимо определенных преференций они получат право самостоятельно принимать решение о том, какой проект может быть целесообразен, - отметил он. - При этом министерство прорабатывает различные формы поддержки инвестиций в регионы, в частности предоставление налогового вычета по прямым налогам".