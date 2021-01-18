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18 января 2021 года 09:21
Более 16 млрд руб. выделят для стимулирования спроса на автомобили
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Сергей Бобылев/ТАСС
18 января. FINMARKET.RU - Более 16 млрд рублей запланировано выделить на 2021 год для стимулирования спроса на автомобили, сообщили "Российской газете" в Минпромторге. Средства будут распределены по различным программам. По расчетам министерства, это позволит простимулировать продажи более 93 тысяч автомобилей. Действующие программы льготного автокредитования и лизинга, а также продаж газомоторной техники рассчитаны практически на все категории: частных автолюбителей, индивидуальных предпринимателей и корпоративный сектор. Самый серьезный объем средств - 8,7 млрд рублей - выделяется на стимулирование продаж для физлиц. Программа предполагает скидку в 10% на уплату первого взноса на автомобиль, для жителей Дальнего Востока скидка составляет 25%. Программа рассчитана на граждан, приобретающих первый автомобиль; семьи с одним и более ребенком; работников государственных медучреждений. Также на скидку могут рассчитывать автолюбители при сдаче в trade-in авто старше 6 лет, если они являлись его владельцем более года. Обязательное условие - стоимость нового автомобиля не должна превышать 1,5 млн рублей. На программу льготного лизинга, рассчитанную на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, предусмотрено 3,8 млрд рублей. Эта программа предполагает скидку в 10% от стоимости нового автомобиля на уплату авансового платежа (но не более 500 тысяч рублей). Еще 3,33 млрд рублей предусмотрено на стимулирование продаж газомоторной техники.
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Ключевые слова: Россия, автомобили, спрос
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