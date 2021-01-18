ЦБ может смягчить позиции по ограничению вложений инвесторов

18 января. FINMARKET.RU -РФ может 18 января направить в комитет по финансовому рынку Госдумы законопроект об ограничении продаж сложных финансовых продуктов, доработанный с учетом замечаний участников рынка. Активные консультации шли всю прошлую неделю. По данным источников "Коммерсанта" , среди банкиров и брокеров, в результате удалось смягчить ограничения для ряда финансовых инструментов.

Так, сокращен срок ограничений на выполнение ряда операций - с конца 2022 года до 1 октября 2021 года. Это коснулось срочных биржевых сделок, сделок репо с центральным контрагентом, сделок с ценными бумагами из третьего списка и с иностранными ценными бумагами (в обоих случаях с условием их допуска к биржевым торгам). Впрочем, по словам одного из источников "Коммерсанта", осталось ограничение по продаже облигаций только с определенным рейтингом, который установит ЦБ,- скорее всего, по аналогии с пенсионными накоплениями.

Остаются под вопросом маржинальные сделки, но есть высокий шанс снять ограничения при обязательстве брокеров не предоставлять услугу автоматически, то есть придется получить специальное согласие клиента. Также высока вероятность снятия ограничений с продаж еврооблигаций, выпущенных не российскими компаниями.