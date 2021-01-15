Госструктурам запретят покупать акции банков

15 января. FINMARKET.RU - Минэкономразвитиявнесло в правительство доработанную версию законопроекта, направленного на ограничение роста доли госучастия в финансовой системе: норма, которая запрещает ЦБ владеть банками более 5 лет и против которой выступал регулятор, сохранилась. Об этом "Интерфаксу" сообщили в пресс-службе министерства.

Первая версия документа была опубликована еще в мае 2019 года и с тех пор неоднократно корректировалась.

Минэкономразвития предложило запретить Российской Федерации, субъектам РФ, Банку России и государственным и муниципальным образованиям приобретать акции или доли в уставных капиталах финансовых организаций. Сделки, совершенные с нарушением предлагаемых требований, будут признаваться ничтожными.

Среди банков, входящих в топ-20, наблюдается высокий уровень концентрации государства, в то время как в европейском и американском опыте подобная практика отсутствует, указывает министерство в пояснительной записке к законопроекту.

"За период с 2013 по 2019 год по итогам активной политики Банка России по выводу с финансового рынка субъектов, не отвечающих регулятивным требованиям, нарушен баланс доверия населения и бизнеса между финансовыми организациями с частным капиталом и финансовыми организациями с государственным участием в капитале в пользу последних. Дальнейшее увеличение участия государства в капитале финансовых организаций способно привести к окончательному огосударствлению финансового сектора и отсутствию возможности частным инвесторам принимать участие в инвестиционных процессах по причине преимущественного восприятия надежности финансовых организаций потребителями финансовых услуг, исходя из признака участия государства в капитале финансовой организации", - отмечает Минэкономразвития.

При этом министерство предложило установить ряд исключений. В частности, запрет на покупку финансовых организаций не распространяется на приобретение Банком России акций или долей в рамках финансового оздоровления, а также на сделки, предусмотренные федеральными законами, актами президента или правительства.

В рамках доработки законопроекта Минэкономразвития расширило список исключений. В частности, министерство предлагает разрешить не только ЦБ, но и Агентству по страхованию вкладов (АСВ), а также финансовым структурам, находящимся под контролем государства, покупать акции и доли финансовых организаций в рамках их санации. В этом случае срок владения акциями или долями не должен превышать 5 лет, продление срока допускается только по решению президента.

По-прежнему госструктуры смогут покупать акции или доли финансовых организаций в случаях, предусмотренных нормативными актами президента или правительства. Эти акты могут учитывать, введены ли в отношении финансовой организации международные санкции, а также доступность финансовых услуг.

Кроме того, министерство предложило разрешить госструктурам временно покупать акции, в том числе в рамках сделок репо, с обратным сроком выкупа не более 30 дней, а также совершать сделки по продаже акций или долей финансовой организации между участниками одной группы. Среди других исключений - покупка акций или долей в результате обращения взыскания на заложенное имущество на срок не более 5 лет и приобретение акций или долей в рамках инвестирования пенсионных накоплений.

ЦБ не раз публично выступал против нормы, которая запрещает ему владеть банками свыше 5 лет.

"Нам кажется, что жесткая формализация сроков, может быть, не совсем точна с точки зрения балансов интересов. Насколько продажа Центробанком доли в кредитной организации к какой-то конкретной дате будет экономически выгодна для общества? (...) А все-таки для нас важнее (и это было декларировано), чтобы банк, который прошел финансовое оздоровление, попал к рыночным собственникам, а доля государства бы снижалась. Защита конкуренции на данном этапе состоит и в том, чтобы создавались частные организации, которые по своим возможностям, масштабам были соразмерны организациям с государственным участием. А идея обязательной продажи через пять лет может привести именно к тому, что покупателем сможет выступить только государственный институт. Или же акции должны продаваться с существенным дисконтом. Наверное, либо это экономически невыгодно, либо это приведет к недостижению тех целей, которые должны защищаться законопроектом. Мы говорим о защите конкуренции, а само действие оказывается вопреки защите конкуренции. Поэтому данное предложение еще будет обсуждаться", - говорил в интервью "Интерфаксу" директор юридического департамента ЦБ Алексей Гузнов.

Замминистра экономического развития РФ Илья Торосов отмечал, что 5 лет - это срок, за который Центральный банк должен или продать активы, или объяснить, почему не получилось это сделать. В случае наличия обоснований законопроектом предусматривается возможность продления этого срока.

"То есть это не значит, что в течения пяти лет актив обязательно нужно продать. Вообще это разные конъюнктуры рынка, и зачем доводить до таких крайностей? Но общий процесс движения в этом направлении с планами, графиками, мероприятиями, как это будет достигаться, чтобы эта цель стояла, мы хотим", - говорил он в интервью "Интерфаксу" в конце прошлого года.

Сейчас в собственности ЦБ находятся несколько крупных банков ("Открытие", АТБ, МИнБ), которые стали его "дочками" в рамках финансового оздоровления. Однако, как следует из текста законопроекта, на сделки ЦБ по покупке акций банков, совершенные до его вступления в силу, новые нормы распространяться не будут.

Институт законодательства при правительстве РФ, рецензируяв июле прошлого года, приводил такой аргумент в его пользу: в условиях растущего санкционного давления на российские госбанки "особое значение приобретает создание предпосылок для развития конкурентных преимуществ частных финансовых организаций", на которых это давление оказывается в меньшей степени.