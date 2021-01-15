Все больше россиян хотят частный загородный дом

15 января. FINMARKET.RU - В 2020 году в России заметно вырос спрос на индивидуальное жилье. Об этом свидетельствуют данные "Дом.РФ" и ВЦИОМа, с которыми ознакомились "Известия" . Этому поспособствовала ситуация с коронавирусом и массовый переход на дистанционную работу, сказал гендиректор "Дом.РФ" Виталий Мутко.

Сегодня 23,2 млн семей, или 59% россиян, проживающих в квартирах, хотят поменять их на индивидуальное жилье. Всего в многоквартирных домах сегодня живут 61,7 млн россиян (64%), в индивидуальных - 18,4 млн (30%), в общежитиях или комнатах - 2,5 млн (4%).

К декабрю 2020 г. в стране снизилось предложение загородных домов и коттеджей, а потребительский интерес к их покупке увеличился, сказал руководитель направлений первичной и загородной недвижимости в "Авито Недвижимости" Дмитрий Алексеев. В годовом выражении число продаваемых домов снизилось на 11%, а коттеджей - на 14%. При этом спрос на приобретение объектов за аналогичный период увеличился на 43,4% и на 46,1% соответственно, указал он.

По словам руководителя центра загородной недвижимости федеральной компании "Этажи" Антона Саукова, прошедший год объем предложения в сегменте благоустроенных домов снизился в среднем на 15-20%. Уже к концу осени количество ликвидных предложений на рынке загородного жилья стало минимальным - сформировался дефицит.

По данным "Авито Недвижимости", за год стоимость частного жилья (дачи, таунхаусы, коттеджи) в России в среднем выросла на 7%, а цена отдельных объектов даже увеличилась на 18%, отметил Алексеев.

Между тем сегодня далеко не все мечтающие о частном доме семьи могут его себе позволить, указал Мутко. Из 5 млн семей, планирующих в ближайшие 3 года улучшить жилищные условия, 3,6 млн не имеют средств на строительство или покупку частного дома, говорится в исследовании "Дом.РФ" и ВЦИОМа.

"Ипотека нав нашей стране пока развита крайне слабо - 5% в общем объеме сделок. Для сравнения, с помощью займов осуществляется 50-70% покупок жилья в многоквартирных домах", - рассказал Мутко. Как правило, ставки на ипотеку ИЖС выше, чем на квартиры, на 1,5-3 п.п., отметил Сауков.

По словам Мутко, сегодня фактически отсутствует контроль за тем, кто возводит дома, по какому проекту ведется стройка, каковы площадь и планировка дома. Всё это создает препятствия для развития ипотеки в сегменте.

Мутко считает, что исправить ситуацию может распространение в России комплексной малоэтажной застройки.