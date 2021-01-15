Продавцов квартир обяжут вернуть деньги при отмене сделки

15 января. FINMARKET.RU - Теперь при покупке квартиры надо обязательно включать в договор условие, что продавец выступает поручителем возврата денег в случае признания сделки недействительной. Тогда есть шанс, что покупатель не останется ни с чем, если появятся какие-то другие претенденты на жилплощадь, пишет "Российская газета", которая публикует постановление пленума Верховного суда России "О некоторых вопросах разрешения споров о поручительстве". Одно из принципиально важных разъяснений касается покупки квартир.

Постановление открывает возможность делать поручительство под обязательства, возникающие из недействительности сделок.

Как пояснили "РГ" эксперты, если сделка признается недействительной, это не значит, что покупателю кто-то должен вернуть деньги. У нового владельца просто забирают квартиру, и все. Он остается без денег на улице. А продавец подчас ни за что не отвечает.

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев подчеркнул, что на практике поручителям нередко приходится исполнять данные им обязательства.

Правда, отмечает "РГ", обычно люди выступают поручителями за хороших знакомых, получающих кредиты. Разъяснения Верховного суда позволяют найти новое применение старому доброму институту поручительства.

"Сегодня механизмы, призванные обеспечить стабильность гражданского оборота, срабатывают далеко не всегда, - подчеркнул председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - При покупке квартиры нужно соблюдать особую осторожность. Не имея юридической квалификации, невозможно проверить необходимые правовые нюансы и обеспечить чистоту сделки. Более того, проверка квартиры банком при оформлении ипотеки также не гарантирует безопасность сделки. На практике известны случаи, когда люди, купившие квартиру в кредит, лишались жилья, но были вынуждены продолжать выплачивать долг. Поэтому, конечно, при оформлении жилья необходимо обращаться к нотариусам. Нотариус несет полную имущественную ответственность и в случае признания сделки недействительной компенсирует ущерб".