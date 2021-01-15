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15 января 2021 года 08:58
Звонки через интернет хотят лицензировать
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PA/ТАСС
15 января. FINMARKET.RU - Россвязь исследует возможность ввести в России лицензирование для Skype, Viber, WhatsApp и других сервисов, которые позволяют звонить через интернет на городские и мобильные телефоны. Введение лицензий упростило бы органам безопасности контроль над подобными сервисами. Но на практике сделать это будет невозможно, уверены эксперты, так как компании не захотят раскрывать детали своих технологий, пишет "Коммерсантъ". Исполнителю исследования, которое закажет Россвязь (его начальная стоимость оценивается в 50,2 млн руб.), предстоит проанализировать существующие системы пропуска голосового трафика по интернет-протоколу, проработать "дорожную карту" введения лицензирования и подготовить предложения по изменению в законодательство. Ограничить подобные сервисы уже давно предлагали сотовые операторы, указывает "Ъ". Предложение Россвязи также может затронуть провайдеров IP-телефонии, которые оказывают услуги междугородной и международной связи для корпоративных клиентов на базе виртуальных номеров, пишет газета.
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Ключевые слова: РФ, связь, лицензирование
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